Водители ищут идеал на глаз, а производитель давно всё написал: как найти правильное давление в шинах

Проверка давления в шинах — один из важнейших этапов подготовки автомобиля к поездке. Именно шины обеспечивают надёжное сцепление машины с дорогой, а их правильное состояние напрямую влияет на безопасность и комфорт движения. Несмотря на это, многие водители совершают ошибки при их подкачке, что может привести к неприятным последствиям.

Колесо на мокром асфальте
Колесо на мокром асфальте

Распространённые ошибки водителей

Наиболее распространённая ошибка заключается в том, что автовладельцы игнорируют рекомендации производителя и ориентируются на собственные предположения. Неправильное давление в шинах ведёт к снижению сцепления с дорогой, неравномерному износу протектора и даже к повышенному риску прокола или перфорации. Кроме того, слишком низкое давление увеличивает расход топлива, а слишком высокое — ухудшает управляемость автомобиля.

Где искать правильные значения давления

Правильные значения давления всегда указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля или на специальной табличке (шильдик), которая обычно располагается на двери водителя, крышке лючка бензобака или в бардачке. При этом нормы могут отличаться для передней и задней оси, а также зависеть от размеров колёс.

Учёт нагрузки на автомобиль

Не менее важно учитывать и нагрузку на автомобиль. Если планируется поездка с полностью загруженным багажником или большим количеством пассажиров, давление в шинах должно быть немного увеличено — такие рекомендации также указываются производителем.

Когда и как проверять давление

Проверка и подкачка шин должны проводиться только на "холодных" шинах, то есть до того, как автомобиль успел проехать значительное расстояние. Движение нагревает покрышки и повышает давление внутри них, что может дать неверные показатели при измерении.

Итог: безопасность и комфорт

Соблюдение этих простых правил помогает не только продлить срок службы шин, но и повысить безопасность на дороге. Ведь правильно накачанные шины обеспечивают оптимальное сцепление, улучшают управляемость, снижают риск аварийных ситуаций и делают поездку более комфортной.

