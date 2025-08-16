Экономит, но изнашивает - правда о системе stop/start

Исследование: stop/start экономит топливо, но сокращает срок службы мотора

Покупка автомобиля — это серьёзное вложение, и каждый водитель рассчитывает на долговечность машины. Одной из технологий, активно применяемых в современных моделях, стала система stop/start, которая автоматически глушит двигатель на коротких остановках и снова запускает его при нажатии педали.

По замыслу инженеров, это должно снижать расход топлива и сокращать выбросы. Однако всё больше специалистов сходятся во мнении, что выгода от такой функции оказывается сомнительной, информирует carandmotor. gr.

Эксперты указывают, что постоянное включение и выключение двигателя значительно ускоряет его износ. Известно, что до 97% повреждений двигателя приходится именно на момент запуска. Когда таких запусков происходит десятки, а порой и сотни за день, нагрузка на узлы и детали возрастает многократно. В результате уменьшается ресурс двигателя, страдают стартер и аккумулятор, которые изначально не рассчитаны на столь частую эксплуатацию.

По словам опытных инженеров, отключение системы stop/start может почти вдвое увеличить срок службы двигателя. Такая рекомендация основывается на многолетних наблюдениях за поведением техники в реальных условиях эксплуатации.

Что касается экономической выгоды, то и здесь ситуация неоднозначна. На практике использование системы позволяет сократить расход топлива всего на 2-3%. Экономия в денежном выражении оказывается незначительной и вряд ли способна компенсировать потенциальные затраты на дорогостоящий ремонт двигателя, стартера или батареи. Как отмечают специалисты, не стоит рисковать тысячами евро ради нескольких сэкономленных евроцентов.

Таким образом, функция stop/start может быть полезна для отчётов производителей в части экологии и сертификации, но для владельцев автомобилей она несёт скорее скрытые расходы, чем ощутимую пользу. Поэтому многие эксперты рекомендуют отключать её сразу после покупки, чтобы сохранить ресурс автомобиля и избежать преждевременных поломок.

Система «старт-стоп» (англ. «Start-stop» system) — технология, предназначенная для автоматического отключения и перезапуска двигателя автомобиля с целью экономии топлива, снижения вредных выбросов и уровня шума за счёт сокращения времени работы двигателя на холостом ходу.

