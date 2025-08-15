Апельсин в воздухе и монеты под ногами: как фэншуй делает машину счастливой

Эксперт по фэншуй и астролог Анастасия Старун рассказала, как правильно организовать пространство в автомобиле, чтобы улучшить энергетику, привлечь удачу и сделать поездки комфортнее.
По словам специалиста, главное правило фэншуй для автомобиля - отсутствие беспорядка. Мусор, использованные салфетки или пустые стаканчики из-под кофе в салоне "забирают силы" не только у водителя, но и у самой машины. Поэтому важно регулярно убирать и очищать пространство.
Аромат в автомобиле играет не меньшую роль, чем визуальный порядок. Машину стоит регулярно проветривать и подбирать ароматизаторы, которые нравятся владельцу. По фэншуй, запах апельсина привлекает удачу и успех, а сандал помогает гармонизировать энергетику.
Поскольку автомобиль связан со стихией Металл, Старун рекомендует выбирать обивку из натуральных тканей чёрного, коричневого, серого или синего цвета. Эти оттенки усиливают благоприятную энергетику транспорта.
Классическим фэншуй-символом изобилия являются китайские монеты, перевязанные красной нитью. Их можно положить под коврики или подвесить в салоне. При этом количество монет должно быть 3, 6 или 9 — эти числа в китайской традиции считаются наиболее удачными и помогают:
привлекать материальное благополучие,
усиливать конкурентоспособность,
гармонизировать отношения,
быстрее достигать целей.
Эксперт напомнила, что принципы фэншуй применимы и в других сферах. Например, на рабочем месте для усиления энергии ци полезно поставить напротив себя живые цветы или движущийся предмет, например, фигурку кота манэки-нэко.
Таким образом, гармония в автомобиле по фэншуй достигается сочетанием чистоты, правильных ароматов, подходящих цветов и символов удачи — как сообщает Москва 24.
Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.
