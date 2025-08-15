Апельсин в воздухе и монеты под ногами: как фэншуй делает машину счастливой

Эксперт по фэншуй назвала правила обустройства салона автомобиля

Эксперт по фэншуй и астролог Анастасия Старун рассказала, как правильно организовать пространство в автомобиле, чтобы улучшить энергетику, привлечь удачу и сделать поездки комфортнее.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Вид из салона летом

Чистота и порядок — основа

По словам специалиста, главное правило фэншуй для автомобиля - отсутствие беспорядка. Мусор, использованные салфетки или пустые стаканчики из-под кофе в салоне "забирают силы" не только у водителя, но и у самой машины. Поэтому важно регулярно убирать и очищать пространство.

Значение запаха

Аромат в автомобиле играет не меньшую роль, чем визуальный порядок. Машину стоит регулярно проветривать и подбирать ароматизаторы, которые нравятся владельцу. По фэншуй, запах апельсина привлекает удачу и успех, а сандал помогает гармонизировать энергетику.

Цвет и материалы интерьера

Поскольку автомобиль связан со стихией Металл, Старун рекомендует выбирать обивку из натуральных тканей чёрного, коричневого, серого или синего цвета. Эти оттенки усиливают благоприятную энергетику транспорта.

Талисманы для привлечения богатства

Классическим фэншуй-символом изобилия являются китайские монеты, перевязанные красной нитью. Их можно положить под коврики или подвесить в салоне. При этом количество монет должно быть 3, 6 или 9 — эти числа в китайской традиции считаются наиболее удачными и помогают:

привлекать материальное благополучие,

усиливать конкурентоспособность,

гармонизировать отношения,

быстрее достигать целей.

Энергетика в движении

Эксперт напомнила, что принципы фэншуй применимы и в других сферах. Например, на рабочем месте для усиления энергии ци полезно поставить напротив себя живые цветы или движущийся предмет, например, фигурку кота манэки-нэко.

Таким образом, гармония в автомобиле по фэншуй достигается сочетанием чистоты, правильных ароматов, подходящих цветов и символов удачи — как сообщает Москва 24.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.

