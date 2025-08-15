Советская легенда в немецком гараже: уникальный УАЗ-2206 продают за 21 тыс. евро

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:42
Авто

В Германии выставили на продажу уникальный пример культового российского внедорожного микроавтобуса — УАЗ-2206 "Буханка" 2020 года выпуска. За него просят 21 000 евро (около 2,0 млн рублей), и это не просто редкая техника для немецких дорог, а полностью адаптированный под европейские стандарты и путешествия автомобиль с душой и историей.

УАЗ "Буханка"
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
УАЗ "Буханка"

Техническая начинка с апгрейдами

Под капотом — проверенный временем 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л. с., работающий в паре с 5-ступенчатой механикой и полным приводом. Однако этот УАЗ получил целый ряд доработок:

  • усиленный генератор на 130 А;

  • сцепление от BMW для лучшей надёжности;

  • алюминиевый багажник-"экспедиционник" на крыше;

  • съёмный фаркоп;

  • усиленные металлические корпуса всех внешних фонарей;

  • герметизированные окна с функцией проветривания.

В салоне добавлены кондиционер, цифровое DAB-радио и система экстренного вызова, что делает поездки комфортнее и безопаснее.

Интерьер для путешествий

Внутри — чёрная тканевая обивка, шесть оригинальных пассажирских кресел и разборный спальный модуль, позволяющий превратить "Буханку" в полноценный дом на колёсах. Всё это — в строгом сером кузове без намёка на ржавчину.

Днище и полости обработаны антикоррозийным составом Mike Sanders, машина хранилась зимой в сухом и тёплом гараже, эксплуатировалась только в тёплое время года, не видела реагентов и ДТП. Пробег — всего 23 800 км.

Последнее ТО пройдено в марте 2024 года, техосмотр в Германии действует до марта 2026-го.

Машина для новых приключений

Владелец признаётся: "Она нас ни разу не подвела, но теперь мы отдаём её ради следующей мечты". Такой ухоженный и модернизированный экземпляр — редкость даже для российского рынка, не говоря уже о немецком. За 2 миллиона рублей новый хозяин получит не просто харизматичный внедорожный фургон, а готовый к дальним путешествиям экспедиционный автомобиль - для Европы, фестивалей, кемпинга или даже фотосессий.

УАЗ-"Буханка" по-прежнему ценится за проходимость, простоту ремонта и свой неповторимый ретро-стиль. И этот конкретный экземпляр явно ищет не музей, а дороги, пейзажи и новые истории — сообщает 110 km. ru.

Уточнения

УАЗ СГР («Старый грузовой ряд». В просторечии — «Буханка», «Таблетка», «головастик») — семейство советских и российских полноприводных микроавтобусов, малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости, прежде всего военного предназначения, производящихся на Ульяновском автомобильном заводе.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
