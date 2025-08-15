Этот скрытый режим в авто поможет быть заметнее и избежать ДТП в дождливую погоду

Многие современные автомобили прячут в себе функции, которые повышают безопасность, но не афишируются производителем. Одна из таких — автоматическое включение фар при активации стеклоочистителей.
В большинстве машин за управление отвечает датчик освещённости, который обычно включает ближний свет в сумерках, тоннелях или ночью. Однако в некоторых моделях через меню бортового компьютера можно настроить, чтобы фары загорались и при включении дворников.
Это особенно полезно в дождь: видимость снижается, а включенные фары делают автомобиль заметнее для встречного и попутного транспорта. Таким образом, система выполняет роль напоминания и предотвращает ситуации, когда водитель забывает включить свет в непогоду.
В зависимости от марки и модели настройка выполняется:
через меню мультимедийной системы;
или с помощью кнопок на рулевом колесе/приборной панели.
После включения опции фары будут загораться автоматически при каждом запуске дворников — без дополнительного вмешательства водителя.
Улучшает видимость автомобиля для других участников движения;
Экономит время и внимание водителя;
Соответствует правилам дорожного движения в странах, где при дожде движение без света запрещено.
Не во всех моделях есть эта опция, поэтому стоит заглянуть в руководство пользователя или меню настроек. Нередко в автомобилях скрыты и другие полезные функции, которые можно активировать в пару кликов.
