Этот скрытый режим в авто поможет быть заметнее и избежать ДТП в дождливую погоду

Автомобили могут включать ближний свет вместе с дворниками

Многие современные автомобили прячут в себе функции, которые повышают безопасность, но не афишируются производителем. Одна из таких — автоматическое включение фар при активации стеклоочистителей.

Как это работает

В большинстве машин за управление отвечает датчик освещённости, который обычно включает ближний свет в сумерках, тоннелях или ночью. Однако в некоторых моделях через меню бортового компьютера можно настроить, чтобы фары загорались и при включении дворников.

Это особенно полезно в дождь: видимость снижается, а включенные фары делают автомобиль заметнее для встречного и попутного транспорта. Таким образом, система выполняет роль напоминания и предотвращает ситуации, когда водитель забывает включить свет в непогоду.

Как активировать

В зависимости от марки и модели настройка выполняется:

через меню мультимедийной системы;

или с помощью кнопок на рулевом колесе/приборной панели.

После включения опции фары будут загораться автоматически при каждом запуске дворников — без дополнительного вмешательства водителя.

Зачем это нужно

Улучшает видимость автомобиля для других участников движения;

Экономит время и внимание водителя;

Соответствует правилам дорожного движения в странах, где при дожде движение без света запрещено.

Проверка на своём авто

Не во всех моделях есть эта опция, поэтому стоит заглянуть в руководство пользователя или меню настроек. Нередко в автомобилях скрыты и другие полезные функции, которые можно активировать в пару кликов.

Уточнения

