Этот скрытый режим в авто поможет быть заметнее и избежать ДТП в дождливую погоду

Автомобили могут включать ближний свет вместе с дворниками
1:41
Авто

Многие современные автомобили прячут в себе функции, которые повышают безопасность, но не афишируются производителем. Одна из таких — автоматическое включение фар при активации стеклоочистителей.

Гроза на трассе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гроза на трассе

Как это работает

В большинстве машин за управление отвечает датчик освещённости, который обычно включает ближний свет в сумерках, тоннелях или ночью. Однако в некоторых моделях через меню бортового компьютера можно настроить, чтобы фары загорались и при включении дворников.

Это особенно полезно в дождь: видимость снижается, а включенные фары делают автомобиль заметнее для встречного и попутного транспорта. Таким образом, система выполняет роль напоминания и предотвращает ситуации, когда водитель забывает включить свет в непогоду.

Как активировать

В зависимости от марки и модели настройка выполняется:

  • через меню мультимедийной системы;

  • или с помощью кнопок на рулевом колесе/приборной панели.

После включения опции фары будут загораться автоматически при каждом запуске дворников — без дополнительного вмешательства водителя.

Зачем это нужно

  • Улучшает видимость автомобиля для других участников движения;

  • Экономит время и внимание водителя;

  • Соответствует правилам дорожного движения в странах, где при дожде движение без света запрещено.

Проверка на своём авто

Не во всех моделях есть эта опция, поэтому стоит заглянуть в руководство пользователя или меню настроек. Нередко в автомобилях скрыты и другие полезные функции, которые можно активировать в пару кликов.

Уточнения

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
