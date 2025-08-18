7 авто, которые можно купить дёшево, но потом не продать

Chevrolet Malibu и Peugeot 408 редко находят покупателей на вторичке

4:32 Your browser does not support the audio element. Авто

На вторичке есть две крайности. Одни автомобили уходят за считанные часы после публикации объявления. Другие — висят месяцами, собирая только паутину и случайные клики.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ opel astra

И вторая категория не всегда про "убитые" машины. Порой это отличные, надёжные и комфортные авто, но… рынок их не понимает. А перекупам важен один принцип — купил дёшево, продал быстро. Если второе под вопросом, машину просто обходят стороной.

Встречайте — топ-7 моделей, от которых бегут даже бывалые торговцы авто.

7. Renault Fluence

Когда-то Fluence замахнулся на конкуренцию с Volkswagen Jetta: просторный, комфортный, с надёжным 1.6 или бодрым 2.0, механикой или вариатором Jatco.

Но есть нюанс — у него нет имиджа. Название запоминают с трудом, а образа "мечты на колёсах" нет. На вторичке Fluence — как сериал без рекламы: фанаты обожают, но новых зрителей не прибавляется.

Даже ухоженные экземпляры стоят неделями, и перекупы знают: возьмёшь — будешь продавать до седых волос.

6. Hyundai Elantra HD и MD

Когда-то любимцы таксистов и офисных работников. Простые, надёжные, с выносливым мотором 1.6.

Сегодня живых машин почти нет. Большинство — с огромными пробегами, уставшей отделкой, облезшим рулём и потёртыми сиденьями. На фото часто выглядят так, будто их только что вытащили из леса.

Перекупы мимо — потому что объяснить покупателю, что "да, 250 тысяч пробега, но мотор бодрый", практически нереально.

5. Opel Astra J

Прекрасная управляемость, стильный интерьер, надёжные моторы… и огромная проблема с имиджем марки.

Opel за последние годы в России успел "умереть" и "воскреснуть" несколько раз. У потенциальных покупателей — флешбеки про "дорогие запчасти" и "капризную электрику". Даже идеальную Astra многие не поедут смотреть, а те, кто приедет, начнут торговаться до абсурда.

Для перекупа — рискованная лотерея.

4. Chevrolet Malibu

Большой бизнес-седан с тихим салоном и мягким ходом. Но для покупателя на вторичке он всегда будет "не Камри".

Чаще всего клиент просто ищет Toyota Camry, Kia Optima или Mazda 6. А Malibu висит в объявлениях месяцами даже с приличным дисконтом.

Для перекупа это всё равно, что открыть бургерную веганам — спроса нет.

3. Peugeot 408

В теории — идеал: высокий клиренс, гигантский багажник, просторный салон, надёжная подвеска.

На практике — отпугивающий логотип. У среднестатистического покупателя слово "француз" до сих пор ассоциируется с капризной электроникой и дорогим ремонтом.

Реальность же иная — 408 надёжен, но убедить в этом почти невозможно.

2. Ford Mondeo

Комфортный, управляемый, солидный. Но — только для тех, кто уже знаком с этой моделью.

Нового покупателя приходится убеждать, что Mondeo — это надёжно. А если под капотом турбомотор EcoBoost, большинство сразу прощается. Покупатели приходят с толщиномером, эндоскопом и длинным списком вопросов — перекупам такой стресс не нужен.

1. Citroën C5

Пневмоподвеска, плавность хода, тишина в салоне, комфорт бизнес-класса — мечта для ценителей.

Но для массового покупателя — страшилка. Люди уверены, что "пневма сломается", "электроника сгорит" и "чинить придётся во Франции".

На деле ломается C5 не чаще конкурентов, но рынок боится. И перекупы тоже — потому что клиентов на него единицы.

Почему это происходит

Дело не в надёжности или технических характеристиках. Люди покупают не только машину, но и чувство спокойствия: доступные запчасти, понятный сервис, уверенность в быстрой перепродаже.

Если модель не вписывается в этот психологический шаблон — её просто не хотят. Даже если она хороша.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

