Как цвет автомобиля влияет на безопасность, стоимость и комфорт

3:01
Авто

Цвет автомобиля — это не только про стиль. Он может определить, насколько заметной будет машина на дороге, как часто придётся мыть кузов, какой будет температура в салоне летом и насколько легко потом продать автомобиль.

Кроссовер MG HS
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кроссовер MG HS

Одни оттенки делают авто "невидимкой" в потоке, другие, наоборот, выделяют его и снижают риск аварий. Есть цвета, которые долго сохраняют чистый вид, а есть такие, что требуют мойки каждые пару дней.

Разберём, какие цвета считаются самыми безопасными, практичными и ликвидными, а какие — красивыми, но капризными.

Безопасность: заметность на дороге

  • Светлые и яркие (белый, жёлтый, оранжевый, светло-голубой) видны лучше всего в любую погоду и время суток.

  • Тёмные (чёрный, тёмно-синий, тёмно-зелёный) сливаются с дорогой и фоном, особенно в дождь или ночью.

  • Яркие (красный, зелёный, бирюзовый) привлекают внимание, но могут стать целью угонщиков.

По данным страховых компаний, белые машины реже попадают в аварии — их проще заметить даже в сложных условиях.

Практичность: чистота и уход

  • Серый, серебристый, "мокрый асфальт" — чемпионы по скрытию грязи и мелких царапин.

  • Белый неплохо маскирует пыль, но выдаёт ржавчину и разводы.

  • Чёрный и тёмно-синий — самые "маркие", на них всё видно сразу.

  • Красный, жёлтый, оранжевый — требуют ухода чаще, чем серые, но реже, чем чёрные.

Если моете машину раз в неделю, серые оттенки будут выглядеть ухоженно даже между мойками.

Температурный комфорт

  • Светлые (белый, кремовый, серебристый) отражают солнечный свет, салон нагревается медленнее.

  • Тёмные (чёрный, тёмно-зелёный) летом могут разогреться внутри до +60 °C.

  • Яркие (красный, жёлтый) занимают промежуточную позицию.

Для жарких регионов светлые цвета — реальная экономия на кондиционере.

Ликвидность: перепродажа

  • Популярные (белый, чёрный, серый, серебристый) всегда проще и быстрее продать.

  • Яркие (красный, оранжевый, жёлтый) реже находят покупателя, но могут стоить дороже, если попасть в вкус клиента.

  • Редкие (фиолетовый, бирюзовый, золотистый) подчёркивают индивидуальность, но замедляют продажу.

Выбор под себя: что учитывать

Климат

  • Жара — светлые кузова.
  • Снег — контрастные цвета для видимости.
  • Дожди — яркие оттенки для безопасности.

Стиль жизни

  • Частые поездки — практичные серые и серебристые.
  • Представительский авто — чёрный, графитовый.
  • Семейная машина — светлые и яркие для заметности.

Будущая продажа

  • Нейтральные цвета легче реализовать на вторичке.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
