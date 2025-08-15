Алкотестер подождет: водителям советуют требовать больницу — что изменится 1 сентября

Почетный адвокат России предупредил водителей о новом порядке медосвидетельствования

Новый порядок медосвидетельствования может привести к злоупотреблениям со стороны инспекторов. Об этом Pravda.Ru заявил почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский, комментируя изменения с 1 сентября.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Проверка водителя на алкоголь

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщил, что с 1 сентября увеличится интервал между двумя продувками алкотестером — с 15–20 до 15–25 минут. Также вводится требование сдавать мочу в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование, иначе придётся сдавать кровь.

Ольшанский подчеркнул, что в законодательстве есть две разные процедуры — проверка на месте с помощью алкотестера и полноценное медицинское освидетельствование. По его словам, отказываться можно только от первой, но не от второй, иначе это грозит наказанием.

"Ни в коем случае это (дуть в алкотестер) делать не надо, потому что всякие махинации могут быть. И что самое важное, что нужно подчеркнуть у нас по кодексу наказывается отказ именно от медосвидетельствования. Поэтому нужно говорить, я хочу ехать в больницу или иной стационар, вашу трубочку дуть не буду", — пояснил Ольшанский.

Он отметил, что в новом порядке есть неясность: неясно, от какого момента отсчитываются 30 минут на сдачу мочи — с момента остановки автомобиля или прибытия в медучреждение.

По его словам, во многих регионах между местом остановки и медучреждением может быть сотни километров. Также важно, чтобы анализы брали именно наркологи, а не врачи других специальностей, и чтобы оформление процедуры происходило с выдачей направления и записью в журнал, чтобы исключить нарушения.