Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Йеллоустоун способен выбросить до 2500 км³ магмы при супервзрыве
Рэгдолл, мейн-кун и британская короткошерстная вошли в топ самых дружелюбных кошек
Учениые выяснили: омега-3 улучшает работу мозга у людей от 40 лет
Максим Галкин* переписал свою коллекцию антиквариата на брата
В Белом доме изучали возможность привлечения российских ледоколов к добыче газа
Сахарная подкормка повышает урожай и иммунитет растений — рекомендации агрономов
Сливочное масло добавляют в готовое пюре для блеска и мягкости — совет кулинаров
Грыжи и повреждения дисков могут стать причиной запрета эксплуатации
Эксперты назвали параметры надёжной входной двери для квартиры и дома

Капля не туда — и ремонт на сотни тысяч: как заливать AdBlue, чтобы избежать поломок

Некачественная AdBlue повреждает систему впрыска топлива в автомобиле
2:06
Авто

AdBlue — это специальная жидкость, состоящая из очищенной мочевины и деминерализованной воды, которая впрыскивается в выхлопную систему через модуль SCR. Её задача — снижать уровень вредных выбросов, чтобы автомобиль соответствовал строгим европейским экологическим стандартам. Несмотря на кажущуюся простоту, неправильное обращение с AdBlue может обернуться серьёзными поломками и дорогостоящим ремонтом.

Audi Q3 2.0 TDI
Фото: commons.wikimedia by Kickaffe (Mario von Berg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi Q3 2.0 TDI

Опасность использования некачественного продукта

Одной из распространённых ошибок является использование несертифицированного продукта. Подделки или жидкость с нарушенными условиями хранения могут содержать примеси, повреждающие систему впрыска. Ещё опаснее — заливка AdBlue в бензобак или, наоборот, топлива в бак для AdBlue. Такие ошибки могут привести к полной замене элементов топливной и выхлопной системы.

Почему важно следить за уровнем жидкости

Опасно и допускать слишком низкий уровень жидкости. Когда индикатор загорается, у водителя остаётся от 900 до 2400 километров пробега — этого достаточно, чтобы пополнить запас, но затягивать с заправкой не стоит. Минимально следует заливать 5 литров, а превышение максимального уровня может вызвать кристаллизацию и засорение элементов SCR.

Реакция на сигнал индикатора AdBlue

К горящему индикатору AdBlue нужно относиться серьёзно: это не декоративная лампочка, а сигнал к действию. Своевременная заправка сертифицированной жидкостью продлит срок службы двигателя и позволит избежать непредвиденных трат.

Регулярное техническое обслуживание

Не стоит забывать и о техническом обслуживании. Регулярная проверка системы квалифицированными специалистами помогает выявить неисправности на ранней стадии и предотвратить серьёзные поломки. Хранить AdBlue нужно в плотно закрытой таре при умеренной температуре, избегая попадания пыли, грязи или воды.

Правильное обращение с этой жидкостью — гарантия того, что автомобиль будет соответствовать экологическим нормам, а его эксплуатация останется безопасной и экономичной.

Уточнения

AdBlue — жидкий реагент, используемый для очистки выхлопных газов дизельных двигателей методом селективной каталитической нейтрализации.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке
Еда и рецепты
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке Аудио 
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи
Красота и стиль
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи Аудио 
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Последние материалы
Размещение сетевого фильтра у окна может привести к пожару
Правило семи пунктов помогает создать гармоничный образ для повседневного стиля
Венера делает один оборот вокруг оси дольше, чем один виток вокруг Солнца
Ученые: мяуканье — это язык, который кошки используют только для общения с человеком
Учёные назвали точное число шагов в день, которое продлевает жизнь
Регина Тодоренко запустила платный женский клуб со штрафами для нарушителей
Большие самолёты и утренние рейсы помогают избежать сильной турбулентности
Российская нефть находит нового покупателя: Китай увеличивает закупки
Отсутствие очистки ступицы при шиномонтаже повышает риск аварии
Уксус и нашатырный спирт отпугивают слизней и улиток при опрыскивании растений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.