Капля не туда — и ремонт на сотни тысяч: как заливать AdBlue, чтобы избежать поломок

Некачественная AdBlue повреждает систему впрыска топлива в автомобиле

AdBlue — это специальная жидкость, состоящая из очищенной мочевины и деминерализованной воды, которая впрыскивается в выхлопную систему через модуль SCR. Её задача — снижать уровень вредных выбросов, чтобы автомобиль соответствовал строгим европейским экологическим стандартам. Несмотря на кажущуюся простоту, неправильное обращение с AdBlue может обернуться серьёзными поломками и дорогостоящим ремонтом.

Фото: commons.wikimedia by Kickaffe (Mario von Berg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi Q3 2.0 TDI

Опасность использования некачественного продукта

Одной из распространённых ошибок является использование несертифицированного продукта. Подделки или жидкость с нарушенными условиями хранения могут содержать примеси, повреждающие систему впрыска. Ещё опаснее — заливка AdBlue в бензобак или, наоборот, топлива в бак для AdBlue. Такие ошибки могут привести к полной замене элементов топливной и выхлопной системы.

Почему важно следить за уровнем жидкости

Опасно и допускать слишком низкий уровень жидкости. Когда индикатор загорается, у водителя остаётся от 900 до 2400 километров пробега — этого достаточно, чтобы пополнить запас, но затягивать с заправкой не стоит. Минимально следует заливать 5 литров, а превышение максимального уровня может вызвать кристаллизацию и засорение элементов SCR.

Реакция на сигнал индикатора AdBlue

К горящему индикатору AdBlue нужно относиться серьёзно: это не декоративная лампочка, а сигнал к действию. Своевременная заправка сертифицированной жидкостью продлит срок службы двигателя и позволит избежать непредвиденных трат.

Регулярное техническое обслуживание

Не стоит забывать и о техническом обслуживании. Регулярная проверка системы квалифицированными специалистами помогает выявить неисправности на ранней стадии и предотвратить серьёзные поломки. Хранить AdBlue нужно в плотно закрытой таре при умеренной температуре, избегая попадания пыли, грязи или воды.

Правильное обращение с этой жидкостью — гарантия того, что автомобиль будет соответствовать экологическим нормам, а его эксплуатация останется безопасной и экономичной.

Уточнения

AdBlue — жидкий реагент, используемый для очистки выхлопных газов дизельных двигателей методом селективной каталитической нейтрализации.

