Сенсорные экраны в авто признали опасными: новые стандарты снизят аварийность на дорогах

2:40
Авто

Жалобы на отвлекающие сенсорные экраны в современных автомобилях продолжают накапливаться. Многие водители отмечают, что управление ключевыми функциями через мультимедийные дисплеи требует больше времени и отвлекает внимание от дороги. Даже Mazda, долгое время делавшая ставку на физические органы управления, в новом CX-5 перешла на сенсорный экран.

салон авто
Фото: wikipedi by DariuszSankowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
салон авто

Новые требования Euro NCAP и ANCAP

С 2024 года Euro NCAP и Австралийская программа оценки новых автомобилей (Australasian New Car Assessment Program, ANCAP) вводят новые требования к эргономике салона. Теперь в тестах безопасности будет поощряться использование физических кнопок и рычажков для основных функций — таких, как аварийная сигнализация, дворники, фары и звуковой сигнал. Организации подчеркивают, что такие элементы управления должны быть достаточно крупными и располагаться на первом уровне меню, если они интегрированы в экран.

Сенсорные экраны останутся, но с условиями

ANCAP не требует полного отказа от сенсорных экранов. Критически важные функции должны быть доступны без сложной навигации по меню. Разработчики должны использовать крупные значки и понятную логику расположения. Показательными примерами перегруженных интерфейсов эксперты называют Tesla и Volvo EX30, где управление базовыми функциями полностью завязано на дисплей.

Проблемы регулирования в США

В Америке ситуация остаётся сложной. Национальное управление по безопасности движения на трассах (NHTSA) подвергается критике за устаревшие стандарты, которые не учитывают современные особенности автомобильных интерфейсов. Страховой институт дорожной безопасности призывает регулятора действовать активнее и быстрее внедрять обновлённые подходы к тестированию.

Тревожная статистика аварий

Отставание в регулировании отражается на статистике: только в 2023 году в США более 324 тысяч человек получили травмы в авариях, связанных с отвлечением водителя, включая использование сенсорных экранов во время движения.

Влияние новых норм на автопроизводителей

Введение новых требований Euro NCAP и ANCAP может стать толчком к изменению автомобильной эргономики в сторону большей безопасности. Для производителей это означает необходимость пересмотра дизайна салонов и более тщательного баланса между современными мультимедийными системами и классическими органами управления.

Уточнения

Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme, с англ. — «Европейская программа оценки новых автомобилей») — европейский комитет по проведению независимых краш-тестов авто с оценкой активной безопасности и пассивной безопасности.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
