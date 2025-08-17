Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:05
Авто

Несмотря на то что автомобили с АКПП давно стали привычными на российских дорогах, многие водители до сих пор неправильно используют их возможности. Особенно часто путают назначение режима N на селекторе, считая его аналогом нейтральной передачи в механической коробке. На самом деле его функции и правила применения отличаются.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Почему N в АКПП — не нейтраль как в механике

В автомобилях с механической коробкой нейтраль нередко используют во время движения, но для АКПП такой приём нежелателен. Переключение на N на ходу может привести к повышенному износу деталей трансмиссии и сокращению её ресурса.

Когда режим N действительно нужен

  • Ожидание на месте
    При длительной остановке — например, в пробке или на затяжном красном сигнале светофора — перевод селектора в N снижает нагрузку на трансмиссию. Это удобнее и безопаснее, чем постоянно держать рычаг в D или переключаться в P.

  • Буксировка неисправного авто
    Режим N разблокирует колёса, позволяя транспортировать машину с поломкой в сервис. Самостоятельно автомобиль при этом не движется — он просто катится за буксиром.

  • Техническое обслуживание
    При ремонте подвески, двигателя, приводов или самой коробки механикам часто требуется, чтобы колёса свободно вращались. В таких случаях после остановки двигателя селектор переводят в N и оставляют в этом положении до завершения работ.

Что делать при парковке

После остановки автомобиля и перед его покиданием селектор АКПП всегда нужно переводить в P. Режим N не фиксирует колёса, и машина может покатиться, если её не удерживает стояночный тормоз.

Главное правило

Переключаться в N во время движения на автомобиле с автоматической коробкой передач запрещено. Это не только бесполезно для экономии топлива, но и способно привести к серьёзным повреждениям трансмиссии.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
