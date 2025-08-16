Ошиблись с полосой — и остались виноваты: правило, которое сбивает с толку всех

ПДД: при свободной правой полосе запрещается ехать по левой

2:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Перестроение кажется элементарным действием, но именно оно нередко становится причиной ДТП. Достаточно не заметить автомобиль в соседнем ряду — и риск столкновения возрастает в разы. Особенно опасно, когда два водителя одновременно начинают занимать одну и ту же полосу: в такой ситуации один из них неизбежно должен уступить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Авто едут в одном направлении с водителями

Почему важно не задерживаться в левом ряду

Чтобы подобных конфликтов было меньше, ПДД запрещают занимать левую полосу без необходимости, если правая свободна. Это не только ускоряет движение потока, но и сокращает количество перестроений, делая трафик более предсказуемым.

Ограничения систем слепых зон

Многие современные автомобили оснащены системами контроля слепых зон, которые предупреждают о машинах сбоку. Но даже такая электроника не всегда успевает среагировать, если соседний автомобиль тоже начал перестроение. На высокой скорости времени на манёвр может попросту не хватить, поэтому важно следить не только за дорогой впереди, но и за ситуацией по обе стороны машины.

Сужение дороги: кто едет первым

Чаще всего при сужении проезжей части исчезает правая полоса — в этом случае машины вливаются в левый ряд. Реже — наоборот, когда левый ряд смещается вправо. Независимо от конфигурации действует общее правило: приоритет у того, кто движется по своей полосе без перестроения. Тот, кто меняет полосу, обязан пропустить. Здесь правило «помехи справа» не применяется.

Когда полосы сходятся с двух сторон

Если сразу две полосы сводятся в одну, и водители с обеих сторон вынуждены перестраиваться, то приоритет определяется по «помехе справа». Автомобиль, идущий справа, продолжает движение первым, а водитель слева обязан уступить.

Аналогичная ситуация возможна и на трассе с тремя рядами в одном направлении: если машины из крайнего правого и крайнего левого рядов одновременно стремятся перестроиться в центральный, преимущество также остаётся за правым участником.

Почему формальные правила — не всегда гарантия

Даже при соблюдении ПДД нельзя быть уверенным, что остальные участники движения действуют так же. В плотном потоке автомобиль с приоритетом могут просто не заметить. Поэтому опытные водители всегда оценивают обстановку на 360 градусов, заранее просчитывают действия соседних машин и готовы вовремя изменить траекторию, чтобы избежать опасного сближения.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

