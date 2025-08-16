Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
2:12
Авто

Современные автомобили всё больше напоминают интеллектуальные устройства на колёсах. Механический ключ постепенно уходит в прошлое, а его место занимает электронный брелок с чипом и кнопка "Старт-стоп". Чтобы попасть в салон и завести мотор, достаточно держать брелок при себе и одним движением нажать кнопку. Но возможности этой системы гораздо шире, чем кажется на первый взгляд.

система старт-стоп
Фото: Freepik by prostooleh is licensed under Рublic domain
система старт-стоп

Как это работает

Чип в брелоке постоянно передаёт зашифрованный сигнал. Когда владелец оказывается рядом, автомобиль распознаёт код и автоматически открывает двери. Теоретически сигнал можно перехватить, но производители постоянно совершенствуют защиту и дополняют систему новыми функциями, повышающими комфорт и безопасность.

Блокировка руля для защиты от угона

Одно из дополнительных предназначений кнопки — активация блокировки рулевого механизма. После остановки двигателя достаточно ещё раз нажать "Старт-стоп", и руль заблокируется. Это не абсолютная защита, но для злоумышленников такая преграда становится серьёзным осложнением и снижает вероятность угона.

Многие владельцы сталкиваются с тем, что после остановки двигателя бортовое питание сразу отключается: мультимедиа гаснет, обрывается музыка или телефонный звонок. Чтобы этого избежать, можно:

  • Поставить коробку передач в нейтраль ("N") и задействовать стояночный тормоз — в таком положении электроника не отключается.

  • На некоторых моделях — заглушить двигатель, удерживая кнопку на селекторе КПП. Это позволяет сохранить питание и спокойно закончить начатое.

Мягкий пуск двигателя

В некоторых ситуациях, например, после длительного простоя или в сильный мороз, полезно сначала дать топливной системе подготовиться. Для этого нажмите "Старт-стоп" без нажатия на тормоз — включится зажигание, а топливный насос создаст нужное давление. Затем повторно нажмите кнопку уже с тормозом — мотор заведётся легче и без лишней нагрузки.

Уточнения

Система «старт-стоп» — технология, предназначенная для автоматического отключения и перезапуска двигателя автомобиля с целью экономии топлива, снижения вредных выбросов и уровня шума за счёт сокращения времени работы двигателя на холостом ходу.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
