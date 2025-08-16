Комфорт превращается в угрозу: эти летние ошибки в авто могут стоить жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Жара за рулём нередко заставляет водителей искать способы почувствовать себя комфортнее. Но некоторые летние привычки, кажущиеся безобидными, могут напрямую влиять на безопасность. Представитель ГАИ рассказал, от чего стоит отказаться, чтобы поездка не обернулась бедой.

ДТП на обочине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ДТП на обочине

"Многие водители в тёплое время года совершают одни и те же ошибки, которые могут привести к аварии", — отметил представитель ведомства.

Вождение без обуви

Отправляясь за город, некоторые снимают обувь в салоне, надеясь на больший комфорт. Но при резком торможении босая нога может соскользнуть с педали, лишив водителя контроля над машиной. Даже доля секунды промедления в такой ситуации способна спровоцировать аварию.

Открытые окна на скорости

Летом часто можно увидеть автомобили с полностью открытыми окнами, даже если в них есть кондиционер. Приятный поток воздуха оборачивается риском — в салон могут залететь насекомые, включая агрессивных ос или оводов. Неожиданное вторжение способно отвлечь водителя и вызвать потерю концентрации. Гораздо безопаснее закрыть окна и включить климатическую систему.

Опасность бутылки с водой

Оставленная в салоне пластиковая бутылка с водой в солнечный день может стать источником пожара. Прямые лучи, проходя через ёмкость, работают как линза и фокусируют свет на деталях интерьера, нагревая их до опасной температуры.

Снятие лишней одежды в движении

Летняя погода переменчива: утром прохладно, а днём жарко. Некоторые водители, почувствовав дискомфорт, начинают снимать куртку или свитер прямо на ходу. Но даже кратковременное отвлечение от дороги повышает риск аварии. Чтобы избежать опасности, лучше сделать короткую остановку и спокойно переодеться.

Пассажиры в окнах и люках

Иногда в жару пассажиры высовываются из открытых окон или люков, наслаждаясь ветром. Это опасно: при резком торможении или столкновении велика вероятность травм. Ответственность за безопасность пассажиров несёт водитель, поэтому ему важно пресекать такие действия.

Автомоби́ль  — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

