Этим способом водители экономят тысячи — платить налог больше не нужно

Для многих автовладельцев транспортный налог стал ощутимой статьёй расходов. Платить его приходится даже за машины, которые годами стоят в гараже без движения. Однако действующее законодательство даёт возможность освободиться от этих трат, если автомобиль действительно не эксплуатируется.
Если машина простаивает и владелец не планирует на ней ездить, вовсе необязательно держать её на учёте и продолжать платить налог. При этом утилизировать ценное или редкое авто совсем не обязательно. Достаточно снять транспортное средство с регистрационного учёта в Госавтоинспекции.
Процедура проста и не требует предоставления автомобиля в ГИБДД. Владельцу или его доверенному лицу нужно подать заявление. Для этого понадобится только паспорт либо нотариально заверенная доверенность.
Есть важное условие — на момент обращения не должно быть неоплаченных штрафов и открытых исполнительных производств. Если такие задолженности есть, их придётся погасить заранее.
После завершения процедуры пользоваться автомобилем на российских дорогах будет запрещено. Взамен владелец получит документ, подтверждающий снятие с регистрации. С этим документом нужно обратиться в налоговую службу, чтобы произвести перерасчёт транспортного налога.
При этом автовладелец обязан оплатить налог за период, когда автомобиль был зарегистрирован, независимо от того, использовался он или простаивал. После полной оплаты начисления прекращаются.
В России сведения о снятии автомобиля с учёта передаются в налоговую инспекцию автоматически. Это исключает необходимость дополнительных заявлений, однако для ускорения процесса лучше самостоятельно уведомить ФНС и предоставить подтверждающий документ.
