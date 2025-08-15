Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Apple сохранила лидерство в BrandZ Top 100: рост, конкуренты, новые бренды
Фото под запретом: где путешественникам стоит забыть о селфи
Чай с лимоном сохраняет витамины, если добавить лимон в слегка остывший напиток
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Для поисков Ковчега Завета использовали экстрасенсов — Daily Mail
Экспедиция Falkor достигла дна каньона Мар-дель-Плата на глубине 3500 метров
Освещение в спальне напрямую влияет на то, насколько быстро вы засыпаете
Натуральный уход за волосами: шампуни, которые можно сделать своими руками
Нутрициолог Попкова назвала 3 секрета идеального ужина для крепкого сна

Этим способом водители экономят тысячи — платить налог больше не нужно

Неиспользуемое авто можно снять с учёта и прекратить начисление налога — ГАИ
2:03
Авто

Для многих автовладельцев транспортный налог стал ощутимой статьёй расходов. Платить его приходится даже за машины, которые годами стоят в гараже без движения. Однако действующее законодательство даёт возможность освободиться от этих трат, если автомобиль действительно не эксплуатируется.

Сотрудник ГИБДД выписывает штраф
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГИБДД выписывает штраф

В каких случаях это работает

Если машина простаивает и владелец не планирует на ней ездить, вовсе необязательно держать её на учёте и продолжать платить налог. При этом утилизировать ценное или редкое авто совсем не обязательно. Достаточно снять транспортное средство с регистрационного учёта в Госавтоинспекции.

Как снять машину с учёта

Процедура проста и не требует предоставления автомобиля в ГИБДД. Владельцу или его доверенному лицу нужно подать заявление. Для этого понадобится только паспорт либо нотариально заверенная доверенность.

Есть важное условие — на момент обращения не должно быть неоплаченных штрафов и открытых исполнительных производств. Если такие задолженности есть, их придётся погасить заранее.

Что будет после снятия с учёта

После завершения процедуры пользоваться автомобилем на российских дорогах будет запрещено. Взамен владелец получит документ, подтверждающий снятие с регистрации. С этим документом нужно обратиться в налоговую службу, чтобы произвести перерасчёт транспортного налога.

При этом автовладелец обязан оплатить налог за период, когда автомобиль был зарегистрирован, независимо от того, использовался он или простаивал. После полной оплаты начисления прекращаются.

Автоматический обмен данными

В России сведения о снятии автомобиля с учёта передаются в налоговую инспекцию автоматически. Это исключает необходимость дополнительных заявлений, однако для ускорения процесса лучше самостоятельно уведомить ФНС и предоставить подтверждающий документ.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Три цвета, которые сделают осенний маникюр: бархатное вино, оливково-зеленый и мягкая бронза
Красота и стиль
Три цвета, которые сделают осенний маникюр: бархатное вино, оливково-зеленый и мягкая бронза Аудио 
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
Apple сохранила лидерство в BrandZ Top 100: рост, конкуренты, новые бренды
Фото под запретом: где путешественникам стоит забыть о селфи
Чай с лимоном сохраняет витамины, если добавить лимон в слегка остывший напиток
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Для поисков Ковчега Завета использовали экстрасенсов — Daily Mail
Экспедиция Falkor достигла дна каньона Мар-дель-Плата на глубине 3500 метров
Освещение в спальне напрямую влияет на то, насколько быстро вы засыпаете
Натуральный уход за волосами: шампуни, которые можно сделать своими руками
Неиспользуемое авто можно снять с учёта и прекратить начисление налога — ГАИ
Нутрициолог Попкова назвала 3 секрета идеального ужина для крепкого сна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.