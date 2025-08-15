Один жест — и мотор выдаёт всю правду: щуп раскрывает то, о чём не скажет ни один датчик

Моторист: вылетающий масляный щуп указывает на износ поршневых колец

Мало кто из водителей решается вытащить масляный щуп при работающем моторе. Однако, как отметил моторист одного из профильных автосервисов, иногда это действительно полезно сделать, особенно если автомобиль уже далеко не новый. Такой простой приём способен указать на серьёзные неполадки в двигателе, которые не всегда проявляются другими способами.

Что может рассказать масляный щуп

Новички часто не понимают, каким образом щуп способен выдать скрытые дефекты. На самом деле, достаточно проверить уровень и состояние масла при работающем двигателе, а заодно обратить внимание на пробку маслозаливной горловины на крышке головки блока цилиндров. Откручивание пробки или извлечение щупа при исправной системе не вызывает серьёзных затруднений — они должны сниматься с лёгким усилием.

Это связано с тем, что система вентиляции картерных газов создаёт небольшое разрежение, предотвращая их накопление в двигателе. Газовая смесь, просочившаяся из камер сгорания, перенаправляется обратно в коллектор и далее выходит через выхлоп. За этот процесс отвечает специальный клапан, внутри которого установлена мембрана, регулирующая давление в картере.

Когда клапан подводит

Со временем мембрана изнашивается, а сам клапан может залипнуть в открытом положении. В таком случае масло начинает активно засасываться из картера в камеры сгорания. Результат — сизый дым из выхлопной трубы и резкий рост расхода масла. Подобное поведение двигателя часто сопровождает износ цилиндро-поршневой группы.

Если же при проверке щуп вытаскивается с трудом, словно его удерживают изнутри, можно вздохнуть с облегчением — капитальный ремонт не потребуется. В большинстве случаев достаточно заменить клапан вентиляции картерных газов, что не требует больших затрат.

Когда щуп выскакивает сам

Гораздо тревожнее ситуация, когда щуп буквально выталкивает из гнезда. Это указывает на то, что газы активно прорываются в картер, а система рециркуляции не справляется с их объёмом. Причиной может быть засорившийся клапан, но чаще проблема связана с сильным износом поршневых колец.

Кольца перестают удерживать выхлопные газы в камерах сгорания, и их избыток создаёт избыточное давление внутри двигателя. В таких случаях, как правило, уже не обойтись без капитального ремонта.

Уточнения

