Из-за этой мелочи машина уходит в занос, а расход бензина растёт в два раза

2:38
Авто

Многие водители проверяют давление в шинах только во время сезонной смены резины. Однако, как предупреждают сотрудники Госавтоинспекции, такой подход может обернуться серьёзными проблемами — как для состояния автомобиля, так и для безопасности водителя и пассажиров.

Поворот на автомагистраль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поворот на автомагистраль

Представитель ГАИ напомнил, что неравномерное давление в покрышках — довольно распространённое явление даже среди владельцев современных автомобилей.

"Шины могут терять давление из-за колебаний температуры, когда воздух внутри немного сжимается или расширяется, реагируя на изменения атмосферного давления", — отметил автоинспектор.

Почему давление в шинах меняется

Погода — лишь один из факторов. Ещё одна распространённая причина — отсутствие регулярного контроля со стороны водителя. Если не проверять колёса месяцами, давление в них может постепенно снижаться, и в итоге потребуется подкачка. Причём визуально заметить потерю давления бывает невозможно — особенно на задних колёсах, которые несут меньшую нагрузку.

Ситуацию усугубляет то, что многие современные покрышки имеют усиленные боковины, способные поддерживать форму даже при частичной потере воздуха. В результате водитель может долго не догадываться о проблеме.

Чем грозит разное давление в колёсах

Когда давление в шинах отличается, меняется размер и форма пятна контакта с дорогой. Это ведёт к разнице в сопротивлении качению колёс. В полуспущенной покрышке нагрузка смещается на боковины, которые имеют иную жёсткость, чем центральная часть. Из-за этого появляется прогиб, ускоряется износ, а управляемость автомобиля снижается.

На городских улицах при скорости до 60 км/ч полуспущенное заднее колесо может почти не выдавать себя. Но в экстренной ситуации, когда требуется чёткая реакция на действия водителя, автомобиль способен повести себя непредсказуемо, увеличивая риск аварии.

Опасность для передних колёс

Разное давление в передних шинах особенно опасно. Оно может вызывать эффект "плавания" машины по дороге, а при торможении водитель будет вынужден держать руль крепче, чтобы не потерять контроль. Такая ситуация повышает вероятность ДТП.

Повышенный расход топлива и неравномерный износ шин на фоне возможных проблем с управляемостью выглядят мелочами, но именно они часто становятся первыми сигналами, что с давлением что-то не так.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
