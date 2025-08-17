Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги

В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L

Авто

На бывшем калужском заводе Volkswagen, где уже три года не выпускают немецкие автомобили, стартовало производство под российским брендом Tenet. Владельцем предприятия стала компания AGR, известная по дилерской сети "Авилон". После покупки комплекса у Volkswagen за сумму до 125 миллионов евро с правом обратного выкупа, которого немцы не получили, завод перешёл на выпуск собственных моделей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кроссовер Tenet T7

Что за машина Tenet T7

Сегодня представили среднеразмерный кроссовер Tenet T7. Габариты впечатляют: длина — 4553 мм, ширина — 1862 мм, высота — 1696 мм, дорожный просвет — 190 мм. Колёсная база 2670 мм обещает просторный салон. Объём багажника — 475 литров, а со сложенными задними сиденьями — 1500 литров.

Под капотом — турбированный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра и мощностью 150 л. с., работающий с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Пока доступен только передний привод, но техническая возможность для полного привода уже заложена.

Комплектация

Производитель сделал упор на комфорт и технологии. В оснащение входят:

Светодиодная оптика;

Два цифровых экрана;

Полный "зимний пакет" с обогревом лобового стекла, сидений и заднего дивана;

Двухзонный климат-контроль;

Панорамная крыша с люком;

Электропривод двери багажника;

Электрорегулировки передних кресел;

Система очистки воздуха;

Навигация и вентиляция передних сидений.

Истинное происхождение

Хотя Tenet T7 позиционируют как российский автомобиль, он имеет знакомую основу. Это адаптированная версия китайского Chery Tiggo 7L. Сходство заметно в деталях, но юридически марки не связаны. Такая схема позволяет Chery избежать санкций и продолжать работать в России под новым брендом, не рискуя международным имиджем.

Цена

Стоимость, вероятно, будет сопоставима с ценой Chery Tiggo 7L, который в России стоит от 2 630 000 рублей. Локализация производства может немного снизить цену, но на существенное удешевление рассчитывать не стоит.

Уточнения

Tenet (акроним от фразы Take Every New Experience Together, «Вместе к новым свершениям», и часть древнего палиндрома из нескольких слов SATOR) — российский автомобильный бренд, созданный совместно китайской компанией Defetoo и российским холдингом «АГР», владеющим с 2022-го бывшими заводами Volkswagen и Hyundai в России. Анонсирован в феврале 2025 года.

