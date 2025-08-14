Редкий кабриолет за 2 млн рублей: японская реплика легендарного Mercedes SSK продаётся в Москве

В столице появился на продажу уникальный экземпляр Mitsuoka Bubu Classic SSK 1989 года выпуска — реплика легендарного Mercedes SSK, собранная вручную на базе Volkswagen Beetle. Автомобиль с пробегом всего 8 000 км оценили в 2,1 млн рублей.
Белоснежный кабриолет с пурпурными колёсными арками и порогами — яркий образец фирменного японского "автокитча". Компания Mitsuoka Motors почти четыре десятилетия создаёт винтажные автомобили с современной технической начинкой, и Bubu Classic SSK стал одной из её самых знаковых моделей.
В период с 1987 по 1988 год было выпущено лишь 200 экземпляров, каждый собирался вручную. Дизайн вдохновлён гоночными болидами эпохи ар-деко: вытянутый капот, круглые фары, хромированные элементы, складная крыша и ретро-решётка радиатора делают машину настоящим арт-объектом на колёсах.
Салон оформлен в духе "гаража джентльмена": чёрная кожа, деревянные вставки, минимализм приборной панели и внимание к деталям.
Под капотом — 1,6-литровый двигатель Volkswagen мощностью 70 л. с., работающий в паре с 4-ступенчатой "механикой". Привод задний, подвеска независимая пружинная, спереди дисковые тормоза, сзади барабанные.
При массе всего 740 кг автомобиль остаётся лёгким и манёвренным, хотя он больше ценится как коллекционная редкость, чем как спортивный снаряд. Нынешний владелец утверждает, что выезжал на нём всего дважды за всё время владения.
Mitsuoka Bubu Classic SSK сегодня — это не просто автомобиль, а трофей для ценителей уникального автодизайна. Сочетание ретро-стиля, японского качества и европейской инженерии выделяет его на фоне массовых моделей. Минимальный пробег и хорошее состояние повышают шансы на быструю продажу, особенно в условиях растущего интереса к винтажу в России — сообщает 110 km. ru.
Mitsuoka Motor (яп. 光岡自動車 Мицуока дзидо:ся, «Автомобили Мицуока») — небольшая японская автомобильная компания, производящая преимущественно автомобили, напоминающие своим дизайном британские автомобили 1950-х и 1960-х годов.
