Редкий кабриолет за 2 млн рублей: японская реплика легендарного Mercedes SSK продаётся в Москве

2:25
Авто

В столице появился на продажу уникальный экземпляр Mitsuoka Bubu Classic SSK 1989 года выпуска — реплика легендарного Mercedes SSK, собранная вручную на базе Volkswagen Beetle. Автомобиль с пробегом всего 8 000 км оценили в 2,1 млн рублей.

Mitsuoka BUBU
Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Mitsuoka BUBU

Винтаж с японским характером

Белоснежный кабриолет с пурпурными колёсными арками и порогами — яркий образец фирменного японского "автокитча". Компания Mitsuoka Motors почти четыре десятилетия создаёт винтажные автомобили с современной технической начинкой, и Bubu Classic SSK стал одной из её самых знаковых моделей.

В период с 1987 по 1988 год было выпущено лишь 200 экземпляров, каждый собирался вручную. Дизайн вдохновлён гоночными болидами эпохи ар-деко: вытянутый капот, круглые фары, хромированные элементы, складная крыша и ретро-решётка радиатора делают машину настоящим арт-объектом на колёсах.

Интерьер и техника

Салон оформлен в духе "гаража джентльмена": чёрная кожа, деревянные вставки, минимализм приборной панели и внимание к деталям.
Под капотом — 1,6-литровый двигатель Volkswagen мощностью 70 л. с., работающий в паре с 4-ступенчатой "механикой". Привод задний, подвеска независимая пружинная, спереди дисковые тормоза, сзади барабанные.

При массе всего 740 кг автомобиль остаётся лёгким и манёвренным, хотя он больше ценится как коллекционная редкость, чем как спортивный снаряд. Нынешний владелец утверждает, что выезжал на нём всего дважды за всё время владения.

Коллекционная ценность

Mitsuoka Bubu Classic SSK сегодня — это не просто автомобиль, а трофей для ценителей уникального автодизайна. Сочетание ретро-стиля, японского качества и европейской инженерии выделяет его на фоне массовых моделей. Минимальный пробег и хорошее состояние повышают шансы на быструю продажу, особенно в условиях растущего интереса к винтажу в России — сообщает 110 km. ru.

Уточнения

Mitsuoka Motor (яп. 光岡自動車 Мицуока дзидо:ся, «Автомобили Мицуока») — небольшая японская автомобильная компания, производящая преимущественно автомобили, напоминающие своим дизайном британские автомобили 1950-х и 1960-х годов.

