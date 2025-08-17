7 автомобилей, которые без капремонта проходят миллион километров

BMW 325i выдержал миллион километров на испытаниях Mobil Oil

3:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Сегодня пробег в миллион километров без замены двигателя кажется фантастикой. Но ещё пару десятилетий назад такие рекорды встречались куда чаще. Журнал Autocar составил список машин, которые доказали, что при правильном уходе автомобиль может служить почти бесконечно.

Фото: commons.wikimedia.org by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chevrolet Silverado

Lexus LS 400 (1996) — 1,6 млн км

Японский представительский седан с легендарным 4,0-литровым V8 Toyota 1UZ-FE оказался в руках автомобильного журналиста Мэтта Фараха на пробеге 1 443 000 км. Именно он пересёк заветный рубеж — 999 999 миль (1,6 млн км).

Saab 900 SPG (1989) — 1,5 млн км

Заряженная версия культового Saab 900 принадлежала торговому представителю Питеру Гилберту из США. В 2006 году, достигнув 1,5 млн км, автомобиль занял место в Автомобильном музее Висконсина.

Mercedes-Benz 240D (1981) — почти 2 млн км

Дизельный седан, принадлежавший Полу Харману из телекоммуникационной компании Georgia Phone Company, прошёл почти 2 млн км без капитального ремонта. Заменялись только сцепление и стартер, масло меняли каждые 5 тыс. км.

Honda Accord IV (1990) — 1,5 млн км

Седан с бензиновым двигателем F22A добился рекордного пробега благодаря простым правилам: регулярная замена масла, соблюдение регламентов и бережное отношение к машине.

Chevrolet Silverado (1991) — 1,5 млн км

Пикап с легендарным бензиновым V8 Small Block тянул тяжёлые прицепы и ежегодно проезжал в среднем 129 тыс. км. Всего за 12 лет он намотал 1,5 млн км.

Hyundai Elantra (2013) — 1,5 млн км

Седан из Техаса принадлежал курьеру Фарре Хейнс, которая ежедневно проезжала около 880 км. Годовой пробег составлял 300-330 тыс. км, а компания Hyundai официально подтвердила подлинность результата.

BMW 325i (1990) — 1 млн км

Купленный Mobil Oil для стендовых испытаний седан прошёл миллион километров с заменой масла каждые 12 тыс. км. Двигатель до сих пор в отличном состоянии, а машина на ходу.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



