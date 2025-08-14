Секретный трюк BMW E60: машина встречает водителя прохладой, а не парилкой

Солнечная вентиляция BMW E60 удаляет горячий воздух из салона

1:52 Your browser does not support the audio element. Авто

BMW 5 серии в кузове E60 (2003-2010) запомнился не только авангардным дизайном, но и множеством технологических решений, многие из которых до сих пор удивляют владельцев. Среди них есть малозаметная, но крайне полезная функция, которая может серьёзно повысить комфорт летом — солнечная вентиляция.

Фото: commons.wikimedia.org by OWS Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ BMW 530xi E60

Проблема, которую она решает

В жаркий день, когда машина долго стоит на солнце, температура в салоне может подняться до экстремальных значений. Обычно садясь в такой раскалённый автомобиль, водитель первым делом открывает окна, чтобы выпустить горячий воздух, и только потом включает кондиционер на полную мощность. Это занимает время и не всегда удобно.

Как активировать солнечную вентиляцию

BMW E60 предлагает элегантное решение:

На пульте дистанционного управления нажмите и удерживайте кнопку разблокировки в течение 2-3 секунд.

Автомобиль автоматически опустит все окна и откроет люк (если он установлен).

Включится вентилятор кондиционера, который начнёт выгонять горячий воздух из салона ещё до того, как вы сядете внутрь.

Как закрыть окна и люк одним действием

Есть и обратная функция: удерживайте кнопку блокировки на пульте, пока все окна и люк полностью не закроются. Это удобно, если вы хотите быстро подготовить машину к стоянке или защитить салон от дождя.

Почему это удобно

Такая мелочь экономит время, облегчает работу кондиционера и делает посадку в машину в жару гораздо комфортнее. Ещё один пример того, как инженеры BMW уделяют внимание деталям, которые напрямую влияют на повседневное удобство.