Китайские кроссоверы наступают: эти 5 моделей оказались дешевле базовой Lada Vesta SW Cross

Повышение утилизационного сбора не сделало Lada самой дешёвой альтернативой на рынке. Китайские бренды завезли крупные партии машин до подорожания, и теперь часть моделей можно купить дешевле базовой Lada Vesta SW Cross, стоимость которой начинается от 1 879 000 ₽.
Компактный кроссовер с необычным дизайном, узкими светодиодными фарами и квадратными формами кузова.
Цена: от 1 589 000 ₽.
Двигатель: 1,6 л, 109 л. с., механика или вариатор.
Объём багажника: 600 л при длине кузова 4345 мм.
Клиренс: 155 мм.
Российский кроссовер, созданный на базе JAC JS4. Отличается более мощным двигателем и доступной ценой.
Цена: от 1 440 800 ₽.
Двигатель: турбо 1,5 л, 136 л. с., механика или вариатор.
Модель, технически близкая к Chery Tiggo 4 и 4 Pro, но менее популярная на рынке.
Цена: от 1 375 000 ₽.
Двигатель: 1,5 л, 113 л. с., механика или вариатор.
Клиренс: 190 мм.
В базе — подогрев передних и задних сидений.
Компактный городской кроссовер, близкий по габаритам к крупному хэтчбеку.
Цена: от 1 449 900 ₽.
Двигатель: 1,5 л, 103 л. с., вариатор.
Длина кузова: 4005 мм.
Крупный и мощный кроссовер с современным дизайном и просторным салоном.
Цена: от 1 711 000 ₽.
Двигатель: турбо 1,5 л, 160 л. с.
Коробка передач: 7-ступенчатый робот.
Габариты: 4437x1850x1625 мм.
Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.
