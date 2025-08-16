Китайские кроссоверы наступают: эти 5 моделей оказались дешевле базовой Lada Vesta SW Cross

Цены на кроссоверы JAC, Москвич и Kaiyi оказались ниже Lada Vesta SW Cross

2:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Повышение утилизационного сбора не сделало Lada самой дешёвой альтернативой на рынке. Китайские бренды завезли крупные партии машин до подорожания, и теперь часть моделей можно купить дешевле базовой Lada Vesta SW Cross, стоимость которой начинается от 1 879 000 ₽.

Фото: Wikipedia by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ FAW Bestune T55

JAC JS3

Компактный кроссовер с необычным дизайном, узкими светодиодными фарами и квадратными формами кузова.

Цена: от 1 589 000 ₽.

Двигатель: 1,6 л, 109 л. с., механика или вариатор.

Объём багажника: 600 л при длине кузова 4345 мм.

Клиренс: 155 мм.

Москвич 3

Российский кроссовер, созданный на базе JAC JS4. Отличается более мощным двигателем и доступной ценой.

Цена: от 1 440 800 ₽.

Двигатель: турбо 1,5 л, 136 л. с., механика или вариатор.

Kaiyi X3

Модель, технически близкая к Chery Tiggo 4 и 4 Pro, но менее популярная на рынке.

Цена: от 1 375 000 ₽.

Двигатель: 1,5 л, 113 л. с., механика или вариатор.

Клиренс: 190 мм.

В базе — подогрев передних и задних сидений.

Livan X3 Pro

Компактный городской кроссовер, близкий по габаритам к крупному хэтчбеку.

Цена: от 1 449 900 ₽.

Двигатель: 1,5 л, 103 л. с., вариатор.

Длина кузова: 4005 мм.

FAW Bestune T55

Крупный и мощный кроссовер с современным дизайном и просторным салоном.

Цена: от 1 711 000 ₽.

Двигатель: турбо 1,5 л, 160 л. с.

Коробка передач: 7-ступенчатый робот.

Габариты: 4437x1850x1625 мм.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.



