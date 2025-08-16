Октановая арифметика: вот как смешивание разного бензина влияет на мотор

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Смешивание АИ-92 и АИ-95 даёт топливо со средним октановым числом
2:19
Дискуссии о том, можно ли мешать бензин с разным октановым числом, не стихают годами. Одни водители уверены: это безвредно и иногда даже полезно. Другие — что присадки "враждуют" между собой, а в баке может произойти опасная химическая реакция. Разберёмся, где правда.

Фото: Freepik by Designed by Freepik
Что такое октановое число и почему оно важно

Октановое число показывает устойчивость топлива к детонации — преждевременному воспламенению смеси в цилиндрах. Детонация разрушает мотор, и хотя современные системы зажигания умеют её подавлять, запас по октану помогает избежать критических нагрузок.

Если производитель указывает "не ниже 92", этого уже достаточно для нормальной работы двигателя. Но многие сознательно заливают 95-й или чередуют его с 92-м — якобы для "страховки" от некачественного топлива или для прибавки мощности (которую на практике почувствовать сложно).

Что реально происходит при смешивании

При смешивании бензина с разным октановым числом итоговое значение получается примерно средним арифметическим. Например, 20 л АИ-92 + 20 л АИ-95 дают около 93,5. Зависимость не всегда строго линейна, но серьёзных отклонений не бывает.

Реакции присадок. В качественных АИ-92 и АИ-95 добавки почти одинаковые, только концентрация разная. Опасные взаимодействия возможны лишь в случае кустарного топлива с запрещёнными компонентами вроде ферроцена.

Расслоение. Это реально, но при особых условиях — если смешать бензин с этанолом (как в некоторых странах Европы) и обычный, при высокой влажности и температуре около +10 °C. В этом случае выпадет водно-этанольный осадок, но сам октан здесь ни при чём.

Когда смешивание может быть полезным

  • Если машина долго стояла, а октановое число старого бензина снизилось.

  • Для компенсации возможных колебаний качества топлива на АЗС.

Главное правило — заправляться на проверенных станциях и не использовать сомнительное топливо.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

