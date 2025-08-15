Автоэксперты назвали идеальную частоту мойки

Мыть машину раз в неделю — рекомендация специалистов

Мыть машину стоит не только тогда, когда она явно грязная. Регулярная мойка предотвращает накопление пыли, грязи, смолы, химикатов и следов насекомых, которые могут повредить лакокрасочное покрытие и сделать последующую очистку сложнее.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мойка автомобиля

В частности, совладелец Mothers Polish Джеймс Кеннеди рекомендует следующее: частота мойки зависит от стиля эксплуатации и условий хранения автомобиля. Живёте у моря, паркуетесь под открытым небом или проезжаете тысячи километров в неделю? Мыть машину придётся чаще.

Эксперты рекомендуют еженедельную мойку, если автомобиль подвергается воздействию:

промышленных или строительных загрязнений;

морского соляного воздуха;

пыли;

падения листьев, сока деревьев и птичьего помёта;

неблагоприятной погоды — дождя, жары, снега или ветра.

Если же машина стоит в гараже и используется в щадящих условиях, достаточно одной-двух моек в месяц.

Регулярный уход не только сохраняет внешний вид автомобиля, но и защищает покрытие от повреждений, сокращая необходимость в частой полировке и восковой обработке.