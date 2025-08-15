10 полезных аксессуаров для безопасных поездок с собакой

Как защитить автомобиль и питомца: лучшие автоаксессуары для собак

Путешествия с собакой могут быть приятными и безопасными, если заранее позаботиться о её комфорте и защите автомобиля. Специальные аксессуары помогают уберечь салон от шерсти, грязи и царапин, а питомца — от травм и стресса во время поездки.

Фото: flickr.com by Ludovic Bertron, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака в машине на переднем сиденье

Барьер для заднего сиденья

Простой и эффективный способ не допустить, чтобы собака запрыгивала на передние сиденья. Легко устанавливается, снимается и подходит для большинства автомобилей.

Защита для дверей

Специальные панели защищают внутреннюю обшивку дверей от следов лап и слюней. Это недорогой, но полезный аксессуар, особенно для активных и любопытных собак.

Водонепроницаемый чехол для сиденья

Надёжно предохраняет обивку от шерсти, песка и грязи. Часто снабжён прорезями для ремней безопасности и боковыми вставками для защиты дверей.

Пандус для собак

Идеален для пожилых собак, щенков и питомцев с проблемами суставов. Нескользящая поверхность предотвращает травмы, а складная конструкция делает пандус удобным в хранении.

Перчатка для удаления шерсти

Позволяет быстро и без усилий очистить сиденья, коврики и одежду от шерсти, особенно актуальна в период линьки.

Предохранительный зажим для ремня безопасности

Просто защёлкивается на пряжку ремня и удерживает собаку в одном месте, повышая безопасность и предотвращая отвлечение водителя.

Жевательная игрушка

Отвлекает и успокаивает питомца, помогает снять тревожность у собак, которые не любят путешествовать.

Успокаивающий жилет

Ветеринары рекомендуют для снижения стресса. Жилет оказывает мягкое и постоянное давление, создавая эффект "пеленания", что помогает питомцу расслабиться.

Вентиляционное отверстие для окна

Позволяет проветривать салон, не подвергая собаку риску. Подходит для большинства легковых автомобилей и обеспечивает безопасный приток воздуха.