10 полезных аксессуаров для безопасных поездок с собакой

Путешествия с собакой могут быть приятными и безопасными, если заранее позаботиться о её комфорте и защите автомобиля. Специальные аксессуары помогают уберечь салон от шерсти, грязи и царапин, а питомца — от травм и стресса во время поездки.
Барьер для заднего сиденья
Простой и эффективный способ не допустить, чтобы собака запрыгивала на передние сиденья. Легко устанавливается, снимается и подходит для большинства автомобилей.
Защита для дверей
Специальные панели защищают внутреннюю обшивку дверей от следов лап и слюней. Это недорогой, но полезный аксессуар, особенно для активных и любопытных собак.
Водонепроницаемый чехол для сиденья
Надёжно предохраняет обивку от шерсти, песка и грязи. Часто снабжён прорезями для ремней безопасности и боковыми вставками для защиты дверей.
Пандус для собак
Идеален для пожилых собак, щенков и питомцев с проблемами суставов. Нескользящая поверхность предотвращает травмы, а складная конструкция делает пандус удобным в хранении.
Перчатка для удаления шерсти
Позволяет быстро и без усилий очистить сиденья, коврики и одежду от шерсти, особенно актуальна в период линьки.
Предохранительный зажим для ремня безопасности
Просто защёлкивается на пряжку ремня и удерживает собаку в одном месте, повышая безопасность и предотвращая отвлечение водителя.
Жевательная игрушка
Отвлекает и успокаивает питомца, помогает снять тревожность у собак, которые не любят путешествовать.
Успокаивающий жилет
Ветеринары рекомендуют для снижения стресса. Жилет оказывает мягкое и постоянное давление, создавая эффект "пеленания", что помогает питомцу расслабиться.
Вентиляционное отверстие для окна
Позволяет проветривать салон, не подвергая собаку риску. Подходит для большинства легковых автомобилей и обеспечивает безопасный приток воздуха.
