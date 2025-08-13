Tesla теряет в цене, пока бензиновые авто дорожают — неожиданный разворот тренда

Эксперты: продажи новых Tesla Cybertruck упали на 51% во втором полугодии

1:58 Your browser does not support the audio element. Авто

По данным Fortune, автомобили Tesla на вторичном рынке США продолжают стремительно дешеветь. Статистика на конец июля, собранная iSeeCars, показывает, что стоимость подержанной Model Y за год снизилась в среднем на 4300 долларов (-12%), Model X потеряла в цене 16%, а Model S - сразу 23%.

Фото: commons.wikimedia.org by S5A-0043, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Электромобиль Tesla Cybertruck

Ещё полтора года назад подержанные Tesla стоили значительно дороже среднего автомобиля на рынке, а теперь ситуация изменилась: средняя цена — 27 852 доллара, что даже меньше средней по рынку (28 048 долларов).

Cybertruck — лидер падения

Наибольший обвал зафиксирован у электрического пикапа Cybertruck. Его цена на вторичке упала на 30,3% по сравнению с прошлым годом. Продажи новых пикапов тоже резко просели: за вторую половину 2025 года реализовано лишь 4306 экземпляров, что почти на 51% меньше, чем годом ранее.

Карл Брауэр, главный аналитик iSeeCars, считает, что текущая динамика отражает переломный момент:

"Всё в наших данных — от доли рынка до цен — указывает на то, что спрос на электромобили в Северной Америке достиг пика и, вероятно, будет снижаться в ближайшие годы".

Причины падения

Аналитики связывают снижение стоимости с отменой ряда федеральных и региональных субсидий на покупку электромобилей. Это ударило по спросу, особенно в сегменте дорогих моделей.

При этом в среднем по сегменту электромобили подешевели всего на 4,8%, что значительно меньше, чем у Tesla. В противоположность этому бензиновые машины на вторичном рынке США подорожали в среднем на 5,2%.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

