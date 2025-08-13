Tesla теряет в цене, пока бензиновые авто дорожают — неожиданный разворот тренда

По данным Fortune, автомобили Tesla на вторичном рынке США продолжают стремительно дешеветь. Статистика на конец июля, собранная iSeeCars, показывает, что стоимость подержанной Model Y за год снизилась в среднем на 4300 долларов (-12%), Model X потеряла в цене 16%, а Model S - сразу 23%.
Ещё полтора года назад подержанные Tesla стоили значительно дороже среднего автомобиля на рынке, а теперь ситуация изменилась: средняя цена — 27 852 доллара, что даже меньше средней по рынку (28 048 долларов).
Наибольший обвал зафиксирован у электрического пикапа Cybertruck. Его цена на вторичке упала на 30,3% по сравнению с прошлым годом. Продажи новых пикапов тоже резко просели: за вторую половину 2025 года реализовано лишь 4306 экземпляров, что почти на 51% меньше, чем годом ранее.
Карл Брауэр, главный аналитик iSeeCars, считает, что текущая динамика отражает переломный момент:
"Всё в наших данных — от доли рынка до цен — указывает на то, что спрос на электромобили в Северной Америке достиг пика и, вероятно, будет снижаться в ближайшие годы".
Аналитики связывают снижение стоимости с отменой ряда федеральных и региональных субсидий на покупку электромобилей. Это ударило по спросу, особенно в сегменте дорогих моделей.
При этом в среднем по сегменту электромобили подешевели всего на 4,8%, что значительно меньше, чем у Tesla. В противоположность этому бензиновые машины на вторичном рынке США подорожали в среднем на 5,2%.
