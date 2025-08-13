Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Современный интерьер требует индивидуального подхода, а не копирования
Врачи не рекомендуют отказываться от цельных фруктов из-за страха перед фруктозой
Politico: США призвали Украину реалистично оценить боеспособность перед саммитом на Аляске
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи
После уборки лука почву восстанавливают компостом и сидератами
Sky News: ЕС смягчит санкции, если Россия и Украина договорятся о паузе в боях
Полудлинная стрижка боб стала главным трендом лета 2025 года
Геологи обнаружили в кернах Баффинова залива платину и иридий космического происхождения
Арабский шейх Анастасии Волочковой оказался ряженым армянином

Любите крутить педали по тротуару? Велосипедисты старше 16 лет рискуют кошельком

Юрист: велосипедистам грозит штраф 800 ₽ за езду по тротуару
1:59
Авто

Велосипедисты старше 16 лет рискуют получить штраф в размере 800 рублей за движение по тротуарам, если вблизи есть специально выделенная велосипедная дорожка или имеется возможность безопасно ехать по правому краю проезжей части. Об этом сообщил юрист Михаил Салкин.

Велосипедист
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Велосипедист

По его словам, исключением являются ситуации, когда правая полоса дороги занята, например, парковочными местами или другими препятствиями, не позволяющими велосипедисту двигаться по проезжей части.

"По тротуарам разрешается ездить на велосипеде только детям до 14 лет. Лица старше могут двигаться по тротуару лишь при отсутствии велосипедной дорожки и невозможности проезда по правому краю дороги. Если подросток в возрасте от 14 до 16 лет всё же нарушит это правило, штрафа не будет, так как он ещё не достиг возраста административной ответственности", — пояснил юрист.

Таким образом:

  • До 14 лет — движение по тротуару разрешено.

  • 14-16 лет — движение с нарушением правил не влечёт штрафа, но всё равно является нарушением.

  • Старше 16 лет — за езду по тротуару при наличии альтернативы (велодорожки или безопасного правого края проезжей части) полагается штраф 800 рублей.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2025 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако число погибших в таких происшествиях выросло на 9,5%.
Наибольшее количество аварий фиксируется в зонах смешанного движения, где пешеходы, велосипедисты и пользователи электросамокатов вынуждены делить одно пространство с автомобилями — сообщает NEWS. ru.

Уточнения

Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pes «нога») — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или через ручные рычаги.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом
Домашние животные
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Последние материалы
Летний корейский уход за кожей: как откорректировать 10-ступенчатую систему
С 1 сентября в России изменится порядок расчета среднего заработка — Нилов
Почему гибриды могут гореть чаще, чем автомобили с ДВС
Трамп отказался обсуждать требования ЕС по Украине на переговорах с Путиным
Вико-овсяная смесь и кормовой люпин признаны лучшими сидератами сезона
Купайте питомца в воде 35–37 °C, чтобы сохранить защитный липидный слой
Сон улучшится за 2–3 недели при правильном режиме и снижении стресса
Обработка обуви уксусом и содой помогает поддерживать гигиену
Гиды предупредили туристов об обязательных чеках и запрете ночных пляжей в Италии
Учёные объяснили, как землетрясения питают подземные микробные экосистемы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.