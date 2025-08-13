Любите крутить педали по тротуару? Велосипедисты старше 16 лет рискуют кошельком

Юрист: велосипедистам грозит штраф 800 ₽ за езду по тротуару

Велосипедисты старше 16 лет рискуют получить штраф в размере 800 рублей за движение по тротуарам, если вблизи есть специально выделенная велосипедная дорожка или имеется возможность безопасно ехать по правому краю проезжей части. Об этом сообщил юрист Михаил Салкин.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Велосипедист

По его словам, исключением являются ситуации, когда правая полоса дороги занята, например, парковочными местами или другими препятствиями, не позволяющими велосипедисту двигаться по проезжей части.

"По тротуарам разрешается ездить на велосипеде только детям до 14 лет. Лица старше могут двигаться по тротуару лишь при отсутствии велосипедной дорожки и невозможности проезда по правому краю дороги. Если подросток в возрасте от 14 до 16 лет всё же нарушит это правило, штрафа не будет, так как он ещё не достиг возраста административной ответственности", — пояснил юрист.

Таким образом:

До 14 лет — движение по тротуару разрешено.

14-16 лет — движение с нарушением правил не влечёт штрафа, но всё равно является нарушением.

Старше 16 лет — за езду по тротуару при наличии альтернативы (велодорожки или безопасного правого края проезжей части) полагается штраф 800 рублей.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2025 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако число погибших в таких происшествиях выросло на 9,5%.

Наибольшее количество аварий фиксируется в зонах смешанного движения, где пешеходы, велосипедисты и пользователи электросамокатов вынуждены делить одно пространство с автомобилями — сообщает NEWS. ru.

Уточнения

Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pes «нога») — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или через ручные рычаги.

