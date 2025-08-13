Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог Ищенко объяснил возможность легитимации мирного договора с Россией
Семь цветов, которые лучше всего сажать в августе
Археологи Северного Йоркшира нашли клад викингов с серебром из Ирана и Ирака
Дизайнеры предложили заменить фурнитуру и освещение для обновления кухни
Дерматологи объяснили, какие привычки ускоряют старение кожи
Кардиолог Александр Емельянов: регулярные тренировки снижают уровень депрессии
Макароны нужно варить без масла и промывания для лучшего сцепления с соусом
Мягкий пилинг для чувствительной кожи: выбираем, применяем, радуемся результату
Мама Брэда Питта при жизни установила особую традицию с 14 внуками

Электромобили подождут: двигатель XIX века показывает невероятную эффективность

Achates Power представила двухпоршневой двигатель с КПД 50%
Авто

Европейский союз обозначил 2035 год как рубеж, после которого продажа новых автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания будет запрещена, за исключением моделей с нулевыми выбросами. В этих условиях особое внимание привлекают так называемые сверхчистые ДВС — технологии, которые позволяют значительно сократить выбросы и расход топлива, оставаясь совместимыми с существующей инфраструктурой.

Дизель
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Дизель

Американская компания Achates Power разработала двухпоршневой двигатель OP (Opposed-Piston), способный работать на возобновляемом топливе и водороде, демонстрируя высокий уровень КПД. Испытания с синтетическим дизельным топливом R99, произведённым из растительных масел компанией Neste, показали снижение выбросов CO₂ ещё на 10% по сравнению с уже низким уровнем, характерным для биотоплива.

Секрет конструкции — в истории

Принцип двигателя восходит к 1882 году, когда британский инженер Джеймс Аткинсон создал первый вариант цикла Аткинсона. В его "дифференциальном двигателе" каждый цилиндр имел два поршня, движущихся навстречу друг другу, что позволяло отказаться от головки блока цилиндров. Такая схема обеспечивает:

  • максимальную передачу энергии от сгорания топлива,

  • значительное снижение тепловых потерь,

  • выполнение полезной работы каждым ходом поршня.

Отсутствие головки блока, распределительного вала и клапанов упрощает конструкцию, снижает количество подвижных деталей и потенциальных точек отказа. Двухвальная система коленчатого вала делает двигатель компактным и облегчает интеграцию в транспортные средства, включая военные и коммерческие.

Экология и совместимость

Achates Power утверждает, что при использовании биотоплива или водорода углеродный след двигателя будет сопоставим или даже ниже, чем у электромобиля. При этом технология полностью совместима с существующей топливной инфраструктурой, что упрощает внедрение.

По сравнению с традиционными дизелями, которые обычно имеют тепловой КПД менее 50%, новый OP-дизель достигает почти 50% КПД, обеспечивая существенное преимущество в экономичности.

ДВС против электромобилей

Электромобили превосходят любой ДВС по энергоэффективности (85-90%) и не выбрасывают CO₂ и NOx во время движения. Однако их широкое внедрение ограничивают высокая стоимость батарей и необходимость масштабного строительства зарядной инфраструктуры.
Двигатель Achates рассматривается как переходная технология - решение для тяжёлого транспорта и коммерческих машин, где полный электропривод пока экономически и технически нецелесообразен.

Результаты испытаний

В реальных условиях прототип двигателя, установленный на лёгкий коммерческий автомобиль, показал расход топлива около 6,4 л/100 км в смешанном цикле. В развозных фургонах экономия топлива по сравнению с лучшими серийными дизелями составила в среднем 10%, а в отдельных поездках достигала 22%.

Перспективы

Хотя электромобили остаются лидерами по чистоте и эффективности, двигатель OP от Achates Power может сыграть роль важного промежуточного звена на пути к декарбонизации транспорта, предлагая экономичность, снижение выбросов и возможность работы на экологически чистом топливе.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Контент-креатор Ана Тунджон советует использовать соду и лимон для очистки кухонной вытяжки
Недвижимость
Контент-креатор Ана Тунджон советует использовать соду и лимон для очистки кухонной вытяжки Аудио 
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля
Авто
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Последние материалы
Гиды по Юго-Восточной Азии назвали Керинчи самым высоким действующим вулканом региона
Современный интерьер требует индивидуального подхода, а не копирования
Врачи не рекомендуют отказываться от цельных фруктов из-за страха перед фруктозой
Politico: США призвали Украину реалистично оценить боеспособность перед саммитом на Аляске
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи
После уборки лука почву восстанавливают компостом и сидератами
Sky News: ЕС смягчит санкции, если Россия и Украина договорятся о паузе в боях
Полудлинная стрижка боб стала главным трендом лета 2025 года
Геологи обнаружили в кернах Баффинова залива платину и иридий космического происхождения
Арабский шейх Анастасии Волочковой оказался ряженым армянином
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.