Toyota Camry теряет часть своей легендарной долговечности: факторы износа очевидны не сразу

Чистка направляющих тормозов Toyota Camry обязательна каждые 10 тысяч километров
Toyota Camry известна своей надёжностью и долговечностью, что обеспечивает ей популярность среди российских автомобилистов. Однако даже этот проверенный временем седан не лишён уязвимых мест, которые могут проявиться спустя годы эксплуатации.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Положение на вторичном рынке

Постепенно модель XV50 вытесняет с рынка предшественника XV40. После рестайлинга 2014 года седан получил обновлённый дизайн и улучшенную функциональность. Сегодня за 2 млн рублей можно найти экземпляры 2013-2014 годов выпуска в хорошем состоянии, хотя их техническое состояние зависит от качества обслуживания.

Двигатели и их особенности

  • 2,0 литра

    1. Надёжен при грамотном уходе.

    2. Ошибки неквалифицированного ремонта могут привести к повреждению резьбы в блоке цилиндров.

    3. Возможны утечки антифриза и вибрации на низких оборотах.

  • 2,5 литра

    1. Склонен к дребезжанию при холодном запуске.

    2. Возможны течи задних сальников.

    3. Чувствителен к качеству топлива — форсунки требуют регулярной чистки.

  • 3,5 литра (249 л. с.)

    1. Повышенный расход масла.

    2. Водяная помпа служит около 60 000 км.

    3. Шестиступенчатая АКПП надёжна при обслуживании, но возможны проблемы с гидротрансформатором. При уходе ресурс может достигать 300 000 км.

Подвеска

  • Стабилизаторы поперечной устойчивости изнашиваются быстрее остальных элементов.

  • Стойки подвески иногда требуют замены уже после 50 000 км.

  • Сайлентблоки могут износиться к пробегу 65 000 км.

Тормозная система

  • Чистка и смазка направляющих каждые 10 000 км обязательна, иначе возможно заедание тормозов.

  • После 150 000 км стоит проверить стояночный тормоз.

Рулевое управление и безопасность

  • Следите за состоянием контактов подушки безопасности в рулевой колонке. Их износ приведёт к отключению системы SRS, что отразится на панели приборов.

Уточнения

