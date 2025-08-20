Toyota Camry теряет часть своей легендарной долговечности: факторы износа очевидны не сразу

Чистка направляющих тормозов Toyota Camry обязательна каждые 10 тысяч километров

2:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Toyota Camry известна своей надёжностью и долговечностью, что обеспечивает ей популярность среди российских автомобилистов. Однако даже этот проверенный временем седан не лишён уязвимых мест, которые могут проявиться спустя годы эксплуатации.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Camry

Положение на вторичном рынке

Постепенно модель XV50 вытесняет с рынка предшественника XV40. После рестайлинга 2014 года седан получил обновлённый дизайн и улучшенную функциональность. Сегодня за 2 млн рублей можно найти экземпляры 2013-2014 годов выпуска в хорошем состоянии, хотя их техническое состояние зависит от качества обслуживания.

Двигатели и их особенности

2,0 литра Надёжен при грамотном уходе. Ошибки неквалифицированного ремонта могут привести к повреждению резьбы в блоке цилиндров. Возможны утечки антифриза и вибрации на низких оборотах.

2,5 литра Склонен к дребезжанию при холодном запуске. Возможны течи задних сальников. Чувствителен к качеству топлива — форсунки требуют регулярной чистки.

3,5 литра (249 л. с.) Повышенный расход масла. Водяная помпа служит около 60 000 км. Шестиступенчатая АКПП надёжна при обслуживании, но возможны проблемы с гидротрансформатором. При уходе ресурс может достигать 300 000 км.



Подвеска

Стабилизаторы поперечной устойчивости изнашиваются быстрее остальных элементов.

Стойки подвески иногда требуют замены уже после 50 000 км.

Сайлентблоки могут износиться к пробегу 65 000 км.

Тормозная система

Чистка и смазка направляющих каждые 10 000 км обязательна, иначе возможно заедание тормозов.

После 150 000 км стоит проверить стояночный тормоз.

Рулевое управление и безопасность

Следите за состоянием контактов подушки безопасности в рулевой колонке. Их износ приведёт к отключению системы SRS, что отразится на панели приборов.

Уточнения

Тормозная система - специальная система для замедления или полного прекращения движения чего-либо, например груза, повозки, автомобиля, самолёта, подъёмной машины и прочего, которая дает возможность управлять этим движением и в случае надобности остановить его.

