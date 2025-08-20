Toyota Camry теряет часть своей легендарной долговечности: факторы износа очевидны не сразу

Toyota Camry известна своей надёжностью и долговечностью, что обеспечивает ей популярность среди российских автомобилистов. Однако даже этот проверенный временем седан не лишён уязвимых мест, которые могут проявиться спустя годы эксплуатации.
Постепенно модель XV50 вытесняет с рынка предшественника XV40. После рестайлинга 2014 года седан получил обновлённый дизайн и улучшенную функциональность. Сегодня за 2 млн рублей можно найти экземпляры 2013-2014 годов выпуска в хорошем состоянии, хотя их техническое состояние зависит от качества обслуживания.
2,0 литра
Надёжен при грамотном уходе.
Ошибки неквалифицированного ремонта могут привести к повреждению резьбы в блоке цилиндров.
Возможны утечки антифриза и вибрации на низких оборотах.
2,5 литра
Склонен к дребезжанию при холодном запуске.
Возможны течи задних сальников.
Чувствителен к качеству топлива — форсунки требуют регулярной чистки.
3,5 литра (249 л. с.)
Повышенный расход масла.
Водяная помпа служит около 60 000 км.
Шестиступенчатая АКПП надёжна при обслуживании, но возможны проблемы с гидротрансформатором. При уходе ресурс может достигать 300 000 км.
Стабилизаторы поперечной устойчивости изнашиваются быстрее остальных элементов.
Стойки подвески иногда требуют замены уже после 50 000 км.
Сайлентблоки могут износиться к пробегу 65 000 км.
Чистка и смазка направляющих каждые 10 000 км обязательна, иначе возможно заедание тормозов.
После 150 000 км стоит проверить стояночный тормоз.
Следите за состоянием контактов подушки безопасности в рулевой колонке. Их износ приведёт к отключению системы SRS, что отразится на панели приборов.
