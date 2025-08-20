Содержимое автомобиля вызывает интерес ДПС? Вот какие вещи могут изъять

Инспекторы ДПС по закону могут изъять видеорегистратор, дрова и канистру с бензином

Многие водители не задумываются, что безобидные предметы в салоне или багажнике автомобиля могут стать поводом для проверки, а в некоторых случаях — для конфискации. Действующее законодательство даёт сотрудникам ДПС достаточно широкие полномочия в таких ситуациях.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Багажник

Когда вещи могут изъять

Согласно статье 27.10 КоАП РФ, инспектор имеет право изымать вещи и документы, если они связаны с административным правонарушением. Это может происходить:

при проверке на месте происшествия;

во время личного досмотра;

при осмотре автомобиля;

при проверке вещей водителя и пассажиров.

Изъятию подлежат не только предметы, использованные при нарушении, но и:

запрещённые вещества;

оружие;

контрафактная продукция;

незаконно добытые природные ресурсы и орудия для их заготовки.

Примеры повседневных предметов, вызывающих интерес инспекторов

Видеорегистратор

Записи могут быть изъяты, если на них зафиксировано нарушение.

Дрова без документов

Если в багажнике находятся заготовленные дрова без подтверждающих бумаг, а также соответствующие инструменты, они могут быть конфискованы по ст. 8.28.1 КоАП РФ. Штрафы — от 30 000 рублей для физических лиц и до 500 000 рублей для юридических.

Газовые баллоны

Разрешена перевозка бытового газа, но при промышленной маркировке баллон может быть изъят.

Бензин в канистрах

Допустимо перевозить до 60 литров в стальных или сертифицированных пластиковых ёмкостях. Превышение объёма грозит штрафом 2 000-2 500 рублей или лишением прав на 4-6 месяцев (ст. 12.21.1 КоАП РФ).

В последнее время частота остановок и проверок на дорогах выросла, а значит, риск конфискации и штрафов стал выше. Чтобы избежать проблем, важно заранее проверять, что и в каком количестве вы перевозите, и иметь при себе все необходимые документы.

Уточнения

Конфискация - принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, под различными предлогами: в качестве санкции за преступление либо за административное или гражданское правонарушение и прочее.

