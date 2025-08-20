Содержимое автомобиля вызывает интерес ДПС? Вот какие вещи могут изъять

Многие водители не задумываются, что безобидные предметы в салоне или багажнике автомобиля могут стать поводом для проверки, а в некоторых случаях — для конфискации. Действующее законодательство даёт сотрудникам ДПС достаточно широкие полномочия в таких ситуациях.
Согласно статье 27.10 КоАП РФ, инспектор имеет право изымать вещи и документы, если они связаны с административным правонарушением. Это может происходить:
при проверке на месте происшествия;
во время личного досмотра;
при осмотре автомобиля;
при проверке вещей водителя и пассажиров.
Изъятию подлежат не только предметы, использованные при нарушении, но и:
запрещённые вещества;
оружие;
контрафактная продукция;
незаконно добытые природные ресурсы и орудия для их заготовки.
Видеорегистратор
Записи могут быть изъяты, если на них зафиксировано нарушение.
Дрова без документов
Если в багажнике находятся заготовленные дрова без подтверждающих бумаг, а также соответствующие инструменты, они могут быть конфискованы по ст. 8.28.1 КоАП РФ. Штрафы — от 30 000 рублей для физических лиц и до 500 000 рублей для юридических.
Газовые баллоны
Разрешена перевозка бытового газа, но при промышленной маркировке баллон может быть изъят.
Бензин в канистрах
Допустимо перевозить до 60 литров в стальных или сертифицированных пластиковых ёмкостях. Превышение объёма грозит штрафом 2 000-2 500 рублей или лишением прав на 4-6 месяцев (ст. 12.21.1 КоАП РФ).
В последнее время частота остановок и проверок на дорогах выросла, а значит, риск конфискации и штрафов стал выше. Чтобы избежать проблем, важно заранее проверять, что и в каком количестве вы перевозите, и иметь при себе все необходимые документы.
Конфискация - принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, под различными предлогами: в качестве санкции за преступление либо за административное или гражданское правонарушение и прочее.
Хотите внушительный бицепс? Исследования подтверждают: одно упражнение стоя с штангой лидирует по эффективности, работая с большими весами. Узнайте, как комбинировать движения для максимального роста бицепсов!