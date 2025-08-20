Количество машин без ОСАГО увеличивается: последствия почувствуют все на дороге

Камеры ГАИ начнут автоматически фиксировать отсутствие страховки

1:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Национальный автомобильный союз зафиксировал тревожную тенденцию — всё больше россиян отказываются от оформления ОСАГО. Причины такого выбора кроются в недостатках самой системы обязательного страхования и в ухудшении условий для автовладельцев.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страховой агент в процессе рассмотрения претензии по ДТП

Основные причины отказа от ОСАГО

Высокая стоимость полисов

Даже под угрозой штрафов многие водители предпочитают не оформлять страховку, чтобы избежать лишних расходов. Хотя страховые компании получили право как снижать, так и повышать тарифы, на практике стоимость ОСАГО для большинства выросла.

Рост цен без улучшения условий

Страховщики используют любые возможности для повышения тарифов, но выплаты по страховым случаям уменьшаются.

Подорожание автозапчастей

Из-за санкций цены на запчасти выросли на 50-70 %, однако страховые компании учитывают в расчётах лишь 20-25 %. Центробанк разрешил им ориентироваться на дешёвые дубликаты, что снижает компенсации и ухудшает качество ремонта.

Снижение выплат

Если ранее отказы от ОСАГО были вызваны в основном высокой ценой, то теперь ключевой фактор — недостаточные компенсации при страховых случаях.

Риски при ДТП с водителями без страховки

В таких ситуациях возмещение не выплачивается, и пострадавшему приходится добиваться компенсации через суд.

Прогнозы и меры контроля

Эксперты считают, что в ближайшие 2-3 года доля автомобилистов без ОСАГО может вырасти до 40 %. При этом тарифы продолжат расти, а контроль за наличием страховки усилится:

камеры ГАИ будут автоматически фиксировать отсутствие полиса;

штрафы за отсутствие ОСАГО увеличатся.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО - обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

