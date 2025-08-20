Количество машин без ОСАГО увеличивается: последствия почувствуют все на дороге

Национальный автомобильный союз зафиксировал тревожную тенденцию — всё больше россиян отказываются от оформления ОСАГО. Причины такого выбора кроются в недостатках самой системы обязательного страхования и в ухудшении условий для автовладельцев.
Высокая стоимость полисов
Даже под угрозой штрафов многие водители предпочитают не оформлять страховку, чтобы избежать лишних расходов. Хотя страховые компании получили право как снижать, так и повышать тарифы, на практике стоимость ОСАГО для большинства выросла.
Рост цен без улучшения условий
Страховщики используют любые возможности для повышения тарифов, но выплаты по страховым случаям уменьшаются.
Подорожание автозапчастей
Из-за санкций цены на запчасти выросли на 50-70 %, однако страховые компании учитывают в расчётах лишь 20-25 %. Центробанк разрешил им ориентироваться на дешёвые дубликаты, что снижает компенсации и ухудшает качество ремонта.
Снижение выплат
Если ранее отказы от ОСАГО были вызваны в основном высокой ценой, то теперь ключевой фактор — недостаточные компенсации при страховых случаях.
Риски при ДТП с водителями без страховки
В таких ситуациях возмещение не выплачивается, и пострадавшему приходится добиваться компенсации через суд.
Эксперты считают, что в ближайшие 2-3 года доля автомобилистов без ОСАГО может вырасти до 40 %. При этом тарифы продолжат расти, а контроль за наличием страховки усилится:
камеры ГАИ будут автоматически фиксировать отсутствие полиса;
штрафы за отсутствие ОСАГО увеличатся.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО - обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.
