Количество машин без ОСАГО увеличивается: последствия почувствуют все на дороге

Авто

Национальный автомобильный союз зафиксировал тревожную тенденцию — всё больше россиян отказываются от оформления ОСАГО. Причины такого выбора кроются в недостатках самой системы обязательного страхования и в ухудшении условий для автовладельцев.

Страховой агент в процессе рассмотрения претензии по ДТП
Страховой агент в процессе рассмотрения претензии по ДТП

Основные причины отказа от ОСАГО

  • Высокая стоимость полисов
    Даже под угрозой штрафов многие водители предпочитают не оформлять страховку, чтобы избежать лишних расходов. Хотя страховые компании получили право как снижать, так и повышать тарифы, на практике стоимость ОСАГО для большинства выросла.

  • Рост цен без улучшения условий
    Страховщики используют любые возможности для повышения тарифов, но выплаты по страховым случаям уменьшаются.

  • Подорожание автозапчастей
    Из-за санкций цены на запчасти выросли на 50-70 %, однако страховые компании учитывают в расчётах лишь 20-25 %. Центробанк разрешил им ориентироваться на дешёвые дубликаты, что снижает компенсации и ухудшает качество ремонта.

  • Снижение выплат
    Если ранее отказы от ОСАГО были вызваны в основном высокой ценой, то теперь ключевой фактор — недостаточные компенсации при страховых случаях.

  • Риски при ДТП с водителями без страховки
    В таких ситуациях возмещение не выплачивается, и пострадавшему приходится добиваться компенсации через суд.

Прогнозы и меры контроля

Эксперты считают, что в ближайшие 2-3 года доля автомобилистов без ОСАГО может вырасти до 40 %. При этом тарифы продолжат расти, а контроль за наличием страховки усилится:

  • камеры ГАИ будут автоматически фиксировать отсутствие полиса;

  • штрафы за отсутствие ОСАГО увеличатся.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО - обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
