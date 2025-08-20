Парковка заканчивается дорогостоящим ремонтом: опасность скрыта в разрешённых местах

В спальных районах чаще фиксируются угоны популярных моделей машин

2:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Парковка "где придётся" может обернуться неприятными последствиями, даже если формально она не нарушает ПДД. Есть участки, где оставлять машину рискованно даже на несколько минут.

Фото: https://www.bugatti.com/ by Компания Bugatti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Bugatti Brouillard

Где запрещает останавливаться ПДД

Согласно правилам дорожного движения, нельзя парковать автомобиль:

в зонах, обозначенных знаком "Остановка запрещена";

на проезжей части за пределами населённых пунктов;

ближе чем 50 метров от железнодорожного переезда.

Опасные места, даже если парковка разрешена

Обочины проезжей части

Любая дорога — зона повышенной опасности. Даже при разрешённой парковке велик риск, что ваше авто заденет проезжающий транспорт. Лучше располагать машину как можно дальше от движения.

Внутридворовые проезды

Узкие участки дворов повышают вероятность царапин и мелких повреждений. Стоит избегать мест, где ограничен проезд и часто маневрируют другие автомобили.

Парковки у концертных залов, офисных центров, супермаркетов

В таких местах риск повреждений многократно возрастает из-за: тележек из магазинов; распахивающихся дверей соседних авто; большого количества пешеходов.

Оптимально выбирать места по краям стоянки или на удалении от других машин.

Спальные районы

Возле многоэтажек часто фиксируются угоны, особенно если автомобиль относится к популярным моделям и стоит без охраны.

Под окнами и возле стройплощадок

Существует риск падения предметов с высоты, строительного мусора или случайного столкновения спецтехники. Опасно также парковаться рядом с участками дорожного ремонта.

Как снизить риски

Выбирайте места с хорошей видимостью и освещением.

При возможности оставляйте машину на охраняемых или видеонаблюдаемых стоянках.

Избегайте скоплений машин и мест интенсивного движения пешеходов.

Уточнения

Парко́вка - технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

