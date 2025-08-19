Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Двигатель начинает стучать на холодную: причина часто кроется в деталях, о которых забывают

Нарушенные тепловые зазоры клапанов вызывают стук после запуска двигателя
2:07
Авто

Металлический звон или цоканье после запуска двигателя — распространённый симптом, на который стоит обратить внимание. Чаще всего он слышен сразу после старта ДВС и продолжается до момента прогрева. Иногда звук полностью исчезает, становится тише или, наоборот, усиливается по мере работы мотора. Причины могут быть разными, и некоторые из них требуют срочного вмешательства.

кошка с котятами под капотом автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кошка с котятами под капотом автомобиля

Возможные причины металлического звона

Детонационные стуки

Возникают, когда топливо в цилиндрах воспламеняется с задержкой, вызывая вибрации.

  • Часто причиной становится некачественное топливо или бензин с низким октановым числом.
  • Если производитель рекомендует АИ-95, заправка АИ-92 допустима только в исключительных случаях. Регулярное использование низкооктанового бензина способно повредить двигатель уже через пару лет.

Гидрокомпенсаторы

При недостаточном уровне масла или несвоевременной его замене гидрокомпенсаторы могут издавать звонкий стук на холодном моторе. Обычно он исчезает после прогрева.

Неправильные тепловые зазоры

Лёгкий стук при исправном моторе может указывать на необходимость регулировки клапанов. В этом случае визит в сервис лучше не откладывать.

Износ поршневой группы

Если по мере прогрева звук усиливается, это может говорить о:

  • износе поршней, из-за чего они "гуляют" в цилиндрах;

  • проблемах с поршневыми кольцами.
    Такие неисправности требуют капитального ремонта двигателя.

Когда обращаться в сервис

  • При регулярном появлении металлического звона сразу после запуска.

  • Если звук не исчезает или усиливается по мере прогрева.

  • При подозрении на проблемы с маслом, топливом или зазорами.

Чем раньше выявлена проблема, тем меньше риск серьёзной поломки и дорогостоящего ремонта. Игнорирование симптомов может привести к отказу двигателя в пути и необходимости эвакуации автомобиля.

Уточнения

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния (ДВС), ранее дви́гатель вну́треннего горе́ния - разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
