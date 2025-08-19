Двигатель начинает стучать на холодную: причина часто кроется в деталях, о которых забывают

Нарушенные тепловые зазоры клапанов вызывают стук после запуска двигателя

Металлический звон или цоканье после запуска двигателя — распространённый симптом, на который стоит обратить внимание. Чаще всего он слышен сразу после старта ДВС и продолжается до момента прогрева. Иногда звук полностью исчезает, становится тише или, наоборот, усиливается по мере работы мотора. Причины могут быть разными, и некоторые из них требуют срочного вмешательства.

Возможные причины металлического звона

Детонационные стуки

Возникают, когда топливо в цилиндрах воспламеняется с задержкой, вызывая вибрации.

Часто причиной становится некачественное топливо или бензин с низким октановым числом.

Если производитель рекомендует АИ-95, заправка АИ-92 допустима только в исключительных случаях. Регулярное использование низкооктанового бензина способно повредить двигатель уже через пару лет.

Гидрокомпенсаторы

При недостаточном уровне масла или несвоевременной его замене гидрокомпенсаторы могут издавать звонкий стук на холодном моторе. Обычно он исчезает после прогрева.

Неправильные тепловые зазоры

Лёгкий стук при исправном моторе может указывать на необходимость регулировки клапанов. В этом случае визит в сервис лучше не откладывать.

Износ поршневой группы

Если по мере прогрева звук усиливается, это может говорить о:

износе поршней, из-за чего они "гуляют" в цилиндрах;

проблемах с поршневыми кольцами.

Такие неисправности требуют капитального ремонта двигателя.

Когда обращаться в сервис

При регулярном появлении металлического звона сразу после запуска.

Если звук не исчезает или усиливается по мере прогрева.

При подозрении на проблемы с маслом, топливом или зазорами.

Чем раньше выявлена проблема, тем меньше риск серьёзной поломки и дорогостоящего ремонта. Игнорирование симптомов может привести к отказу двигателя в пути и необходимости эвакуации автомобиля.

