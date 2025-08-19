Подвеска изнашивается быстрее: привычка водителей провоцирует скрытый ущерб

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:04
Авто

Многие водители уверены, что подвеска автомобиля одинаково страдает как от агрессивного, так и от чрезмерно аккуратного стиля вождения. Например, осторожные автомобилисты нередко проезжают "лежачих полицейских" почти на нулевой скорости, считая, что так продлят ресурс машины. Однако реальность не так однозначна.

ремонт автомобиля
Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain
ремонт автомобиля

Чем опасна чрезмерная осторожность

Постоянная однообразная нагрузка с минимальной амплитудой приводит к износу:

  • на штоке и внутренней поверхности амортизатора образуется ступенька;

  • при внезапном попадании в глубокую яму стойка амортизатора выполняет удлинённый ход, и износ резко повреждает уплотнитель;

  • стойки выходят из строя раньше срока.

Аналогичная ситуация возникает с шаровыми опорами:

  • со временем на шарнире формируется "канавка";

  • смазка выдавливается и пересыхает;

  • деталь теряет работоспособность даже при малом пробеге.

Почему агрессивная езда не лучше

Быстрое преодоление неровностей и резкие манёвры также опасны:

  • мощные удары полностью сжимают амортизаторы;

  • автомобиль подскакивает и резко опускается, из-за чего подвеска теряет устойчивость;

  • ускоренный износ делает ходовую менее надёжной.

Проезд препятствий по диагонали

Некоторые водители стараются снизить нагрузку, преодолевая неровности под углом или одним колесом. Это действительно смягчает удары и повышает комфорт, но:

  • нагрузка перераспределяется на стабилизатор поперечной устойчивости и его стойки;

  • амортизаторы всё равно испытывают повышенное напряжение;

  • при высокой скорости эффект от метода сводится к минимуму.

Как продлить срок службы подвески

Чтобы подвеска работала надёжно и долго, важно:

  • избегать как чрезмерной осторожности, так и агрессии за рулём;

  • обеспечивать работу элементов в условиях, близких к нормальным;

  • снижать скорость перед препятствиями, но не доводить её до полной остановки.

Уточнения

Агрессивное поведение - мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
