Автомобиль теряет свежесть внутри: элемент, от которого зависит качество воздуха

Современные автомобили оснащены салонными фильтрами, которые защищают пассажиров и водителя от пыли, песка, неприятных запахов и даже некоторых вредных бактерий. Однако этот элемент требует регулярного обслуживания. Есть несколько признаков, которые сигнализируют о необходимости срочной замены фильтра.
Неприятный запах в салоне
Загрязнённый фильтр может стать благоприятной средой для появления плесени. Это усугубляет запахи и может навредить здоровью пассажиров.
Появление пыли и грязи при включении вентиляции
Если вместе с потоком воздуха в салон проникают частицы пыли, значит, фильтр полностью засорён и не выполняет свою задачу.
Громкая работа вентилятора
Засорённый фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор печки, из-за чего он начинает работать шумнее и быстрее изнашивается.
Запотевание стёкол
Плохая циркуляция воздуха из-за забитого фильтра отражается на работе кондиционера и системы вентиляции, что приводит к запотеванию стёкол.
Слабый поток воздуха из дефлекторов
Даже при включении обдува на максимум струя может быть слабой — это явный признак засора.
Производители советуют менять салонный фильтр каждые 15 000-20 000 километров пробега. Но при эксплуатации автомобиля в городе, где воздух более загрязнён, замену лучше проводить чаще.
