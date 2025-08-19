Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гора мышц: Валерия восхитилась спортивной фигурой мужа Иосифа Пригожина
С 1 сентября в России вступят в силу новые запреты на бизнес на даче
Регионы Китая Нинся, Юньнань и Шаньдун стали центрами виноделия Азии
Каменная рыба, мурена и акула: рыбы которые чаще всего травмируют людей
Французский тост готовят из черствого хлеба, пропитанного яично-молочной смесью
Быстрая ходьба положительно влияет на продолжительность жизни
Скрытый душ и унитазы с инсталляцией упрощают ремонт и экономят место в ванной
Стразы, глиттер и блестящий декор утратили популярность в маникюре 2025 года
Возлюбленный дочери Успенской Никита Плотников судим за долги по ремонту

Автомобиль теряет свежесть внутри: элемент, от которого зависит качество воздуха

Громкая работа вентилятора печки может быть связана с забитым фильтром
1:37
Авто

Современные автомобили оснащены салонными фильтрами, которые защищают пассажиров и водителя от пыли, песка, неприятных запахов и даже некоторых вредных бактерий. Однако этот элемент требует регулярного обслуживания. Есть несколько признаков, которые сигнализируют о необходимости срочной замены фильтра.

Мужчина спит в машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина спит в машине

Основные признаки износа салонного фильтра

  • Неприятный запах в салоне
    Загрязнённый фильтр может стать благоприятной средой для появления плесени. Это усугубляет запахи и может навредить здоровью пассажиров.

  • Появление пыли и грязи при включении вентиляции
    Если вместе с потоком воздуха в салон проникают частицы пыли, значит, фильтр полностью засорён и не выполняет свою задачу.

  • Громкая работа вентилятора
    Засорённый фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор печки, из-за чего он начинает работать шумнее и быстрее изнашивается.

  • Запотевание стёкол
    Плохая циркуляция воздуха из-за забитого фильтра отражается на работе кондиционера и системы вентиляции, что приводит к запотеванию стёкол.

  • Слабый поток воздуха из дефлекторов
    Даже при включении обдува на максимум струя может быть слабой — это явный признак засора.

Рекомендации по замене

Производители советуют менять салонный фильтр каждые 15 000-20 000 километров пробега. Но при эксплуатации автомобиля в городе, где воздух более загрязнён, замену лучше проводить чаще.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Хакер PalachPro взломал системы НАТО и помог ВС РФ
Военные новости
Хакер PalachPro взломал системы НАТО и помог ВС РФ Аудио 
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
С 1 сентября в России вступят в силу новые запреты на бизнес на даче
Громкая работа вентилятора печки может быть связана с забитым фильтром
Регионы Китая Нинся, Юньнань и Шаньдун стали центрами виноделия Азии
Каменная рыба, мурена и акула: рыбы которые чаще всего травмируют людей
Быстрая ходьба положительно влияет на продолжительность жизни
Французский тост готовят из черствого хлеба, пропитанного яично-молочной смесью
Скрытый душ и унитазы с инсталляцией упрощают ремонт и экономят место в ванной
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Стразы, глиттер и блестящий декор утратили популярность в маникюре 2025 года
Возлюбленный дочери Успенской Никита Плотников судим за долги по ремонту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.