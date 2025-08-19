Автомобиль теряет свежесть внутри: элемент, от которого зависит качество воздуха

Громкая работа вентилятора печки может быть связана с забитым фильтром

Современные автомобили оснащены салонными фильтрами, которые защищают пассажиров и водителя от пыли, песка, неприятных запахов и даже некоторых вредных бактерий. Однако этот элемент требует регулярного обслуживания. Есть несколько признаков, которые сигнализируют о необходимости срочной замены фильтра.

Основные признаки износа салонного фильтра

Неприятный запах в салоне

Загрязнённый фильтр может стать благоприятной средой для появления плесени. Это усугубляет запахи и может навредить здоровью пассажиров.

Появление пыли и грязи при включении вентиляции

Если вместе с потоком воздуха в салон проникают частицы пыли, значит, фильтр полностью засорён и не выполняет свою задачу.

Громкая работа вентилятора

Засорённый фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор печки, из-за чего он начинает работать шумнее и быстрее изнашивается.

Запотевание стёкол

Плохая циркуляция воздуха из-за забитого фильтра отражается на работе кондиционера и системы вентиляции, что приводит к запотеванию стёкол.

Слабый поток воздуха из дефлекторов

Даже при включении обдува на максимум струя может быть слабой — это явный признак засора.

Рекомендации по замене

Производители советуют менять салонный фильтр каждые 15 000-20 000 километров пробега. Но при эксплуатации автомобиля в городе, где воздух более загрязнён, замену лучше проводить чаще.

