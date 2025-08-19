Водитель теряет права из-за ошибки прибора: причина скрыта в утреннем рационе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:21
Авто

Даже самые привычные продукты и напитки могут неожиданно стать причиной проблем для водителя, если их употребление приведёт к срабатыванию алкотестера. Черный хлеб, йогурт, кумыс и другие безобидные на первый взгляд продукты способны дать показания, которые инспектор ГАИ может расценить как наличие алкоголя в выдохе.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Почему это опасно

Если прибор фиксирует следы алкоголя, водителя могут направить на медицинское освидетельствование. Отказ от процедуры автоматически грозит лишением прав на 1,5-2 года. Несмотря на отмену "нулевого промилле" в 2013 году, закон не разрешает пить перед поездкой. Поправки лишь учитывают возможную погрешность измерений.

Что может сработать на алкотестер

Даже трезвый человек рискует получить положительный результат из-за продуктов или лекарств:

  • лекарства - "Корвалол" и другие спиртосодержащие препараты могут дать до 0,1 промилле;

  • выпечка - бородинский хлеб, бутерброды с колбасой и бананы — до 0,2 промилле;

  • сигареты - одна выкуренная может поднять уровень до 0,2 промилле;

  • сладости - "ромовая баба" до 0,3 промилле, мятные леденцы и шоколадные конфеты — до 0,2 промилле;

  • напитки - кефир, квас, айран, кумыс, безалкогольное пиво — до 0,6 промилле;

  • соки - особенно если напиток постоял пару часов на солнце, могут дать до 0,4 промилле.

Что важно помнить при проверке

Даже при показаниях алкотестера инспектор не может сразу лишить прав. Показания прибора служат основанием для направления на медицинское освидетельствование, результаты которого уже определяют наличие алкоголя в крови.

Чтобы избежать ошибок и защитить свои права:

  • убедитесь, что алкотестер сертифицирован и опломбирован;

  • следите, чтобы одноразовая трубка была вскрыта в вашем присутствии;

  • проверка должна проходить при двух свидетелях или с фиксацией на видео.

Чем грозит подтверждённое нарушение

Если анализ крови выявит алкоголь, водителя ждёт штраф 30 000 рублей и лишение прав.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху. Его погрешность нормирована, он подлежит метрологической поверке.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
