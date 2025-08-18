Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Машина попадает в поле зрения аферистов: новая тактика приносит им быстрые деньги

В России выявили мошенническую схему с выкупом автомобилей у эвакуаторщиков
2:10
Авто

В некоторых городах начали фиксировать новые схемы мошенничества со стороны недобросовестных эвакуаторщиков. Их цель — не просто увезти неправильно припаркованный автомобиль, а получить быстрый и незаконный доход.

Эвакуатор
Фото: commons.wikimedia.org by Л.П. Джепко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эвакуатор

Как действует схема мошенников

По информации ГАИ, ситуация выглядит так:

  • эвакуатор подъезжает к машине, стоящей с нарушением правил парковки;

  • вместо погрузки на платформу он остаётся на месте;

  • помощник водителя эвакуатора связывается с автовладельцем по номеру, найденному под лобовым стеклом или в базе данных ГАИ;

  • мошенник сообщает, что автомобиль собираются эвакуировать, и предлагает "решить вопрос" за вознаграждение;

  • сумма выкупа обычно начинается от 2 тысяч рублей и зависит от стоимости машины.

Как действовать, если вы стали жертвой

Чтобы минимизировать риск и наказать нарушителей, рекомендуется:

  • всегда парковаться по правилам, чтобы исключить повод для эвакуации;

  • при поступлении звонка с угрозой эвакуации и появлении эвакуатора поблизости — немедленно зафиксировать ситуацию;

  • подать жалобу через официальное приложение МВД России для смартфона, которое принимает обращения в электронном виде.

Как собрать доказательства

  • Сделайте запись разговора с предполагаемыми мошенниками.

  • Снимите видео, на котором видно расположение эвакуатора и вашего автомобиля.

  • ГАИ сможет запросить у АМПП данные о водителе эвакуатора для проверки вашей жалобы.

Законный способ наказать эвакуаторщиков

Автомобилисты нашли метод воздействия на нарушителей, не выходя за рамки закона. Дело в том, что эвакуаторы часто сами нарушают правила:

  • стоят на узких улицах без включённых проблесковых маячков;

  • паркуются на островках безопасности или во дворах жилых домов;

  • проводят на месте часы с заглушенным мотором, пока водитель отдыхает.

Водители столицы активно используют приложение "Помощник Москвы" для фиксации таких нарушений. За них эвакуаторщики могут получить штрафы так же, как и обычные водители.

Уточнения

Эвакуатор - специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
