Машина попадает в поле зрения аферистов: новая тактика приносит им быстрые деньги

В некоторых городах начали фиксировать новые схемы мошенничества со стороны недобросовестных эвакуаторщиков. Их цель — не просто увезти неправильно припаркованный автомобиль, а получить быстрый и незаконный доход.
По информации ГАИ, ситуация выглядит так:
эвакуатор подъезжает к машине, стоящей с нарушением правил парковки;
вместо погрузки на платформу он остаётся на месте;
помощник водителя эвакуатора связывается с автовладельцем по номеру, найденному под лобовым стеклом или в базе данных ГАИ;
мошенник сообщает, что автомобиль собираются эвакуировать, и предлагает "решить вопрос" за вознаграждение;
сумма выкупа обычно начинается от 2 тысяч рублей и зависит от стоимости машины.
Чтобы минимизировать риск и наказать нарушителей, рекомендуется:
всегда парковаться по правилам, чтобы исключить повод для эвакуации;
при поступлении звонка с угрозой эвакуации и появлении эвакуатора поблизости — немедленно зафиксировать ситуацию;
подать жалобу через официальное приложение МВД России для смартфона, которое принимает обращения в электронном виде.
Сделайте запись разговора с предполагаемыми мошенниками.
Снимите видео, на котором видно расположение эвакуатора и вашего автомобиля.
ГАИ сможет запросить у АМПП данные о водителе эвакуатора для проверки вашей жалобы.
Автомобилисты нашли метод воздействия на нарушителей, не выходя за рамки закона. Дело в том, что эвакуаторы часто сами нарушают правила:
стоят на узких улицах без включённых проблесковых маячков;
паркуются на островках безопасности или во дворах жилых домов;
проводят на месте часы с заглушенным мотором, пока водитель отдыхает.
Водители столицы активно используют приложение "Помощник Москвы" для фиксации таких нарушений. За них эвакуаторщики могут получить штрафы так же, как и обычные водители.
Эвакуатор - специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.
