Тормозные диски теряют надёжность: повседневные действия влияют сильнее, чем кажется

Тормозные диски — один из ключевых элементов тормозной системы, от которых напрямую зависит безопасность автомобиля. Хотя их замена выполняется по регламенту, фактический срок службы сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Высокая стоимость деталей и работы по установке заставляет многих автомобилистов искать способы продлить ресурс этих компонентов.
Агрессивная манера вождения — главный враг тормозных дисков.
Резкие торможения и частые ускорения создают повышенную нагрузку на тормозную систему.
Износ ускоряется не только у дисков и колодок, но и у элементов подвески.
Не стоит дожидаться, пока колодки сотрутся до минимума — это может повредить поверхность дисков.
Заклинившие или заржавевшие суппорты способны быстро вывести из строя даже новые диски.
Регулярная проверка состояния суппортов помогает избежать дорогостоящего ремонта.
Глубокие лужи и грязь ускоряют коррозию и износ тормозных дисков.
Резкое торможение перед попаданием в воду может вызвать деформацию металла.
После подобных ситуаций диски могут терять эффективность и создавать вибрацию при торможении.
Перед постановкой автомобиля на ручник зимой рекомендуется дать задним дискам остыть и высохнуть 2-3 минуты.
Несоблюдение этой рекомендации может привести к примерзанию колодок и повреждению системы.
После пробега 70-80 тыс. км диски желательно проточить.
При пробеге 120-150 тыс. км их лучше заменить на новые.
При выборе отдавайте предпочтение проверенным брендам и качественным материалам — это повысит ресурс и безопасность.
