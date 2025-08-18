Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подкормка малины в сентябре и октябре: нормы суперфосфата и навоза
Трещины в горных породах Земли поддерживают подземную жизнь с помощью водорода
Эксперты: гнездо шершней удаляет дезинсектор, при укусе вводят адреналин
Освещение в примерочной искажает цвет кожи и фактуру ткани
Британское исследование выявило связь между приготовлением яиц и стилем жизни
Инструкторы назвали ключевые правила подготовки к катанию на лыжах и сноуборде
Эксперт по путешествиям Джеймс Андерсон назвал Белый сад визитной карточкой замка Сиссингхерст
Евгения Немировская: напольная сушилка незаменима для квартир без балкона
Заморозка бульона сохраняет вкус и аромат без добавления консервантов

Тормозные диски теряют надёжность: повседневные действия влияют сильнее, чем кажется

Агрессивная манера вождения названа главной причиной износа тормозных дисков
2:08
Авто

Тормозные диски — один из ключевых элементов тормозной системы, от которых напрямую зависит безопасность автомобиля. Хотя их замена выполняется по регламенту, фактический срок службы сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Высокая стоимость деталей и работы по установке заставляет многих автомобилистов искать способы продлить ресурс этих компонентов.

тормоз
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тормоз

Основные причины ускоренного износа

Агрессивная манера вождения — главный враг тормозных дисков.

  • Резкие торможения и частые ускорения создают повышенную нагрузку на тормозную систему.

  • Износ ускоряется не только у дисков и колодок, но и у элементов подвески.

Своевременная замена колодок и ремонт суппортов

  • Не стоит дожидаться, пока колодки сотрутся до минимума — это может повредить поверхность дисков.

  • Заклинившие или заржавевшие суппорты способны быстро вывести из строя даже новые диски.

  • Регулярная проверка состояния суппортов помогает избежать дорогостоящего ремонта.

Избегайте неблагоприятных условий эксплуатации

  • Глубокие лужи и грязь ускоряют коррозию и износ тормозных дисков.

  • Резкое торможение перед попаданием в воду может вызвать деформацию металла.

  • После подобных ситуаций диски могут терять эффективность и создавать вибрацию при торможении.

Особенности зимней эксплуатации

  • Перед постановкой автомобиля на ручник зимой рекомендуется дать задним дискам остыть и высохнуть 2-3 минуты.

  • Несоблюдение этой рекомендации может привести к примерзанию колодок и повреждению системы.

Регламент и выбор деталей

  • После пробега 70-80 тыс. км диски желательно проточить.

  • При пробеге 120-150 тыс. км их лучше заменить на новые.

  • При выборе отдавайте предпочтение проверенным брендам и качественным материалам — это повысит ресурс и безопасность.

Уточнения

Тормозная колодка (иногда башмак) — часть тормозной системы и её основной рабочий компонент.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт
Авто
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт Аудио 
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Авто
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L Аудио 
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Юрист Бенхин: электронная повестка на Госуслугах считается врученной через 7 дней
Вика Цыганова предложила Ирине Родниной пожить на пенсию в 20 тысяч рублей
Названы эффективные препараты от парши на яблонях и грушах
Эксперт WeRoad Кларисса Каппеллетти назвала 5 доступных альтернатив Мальдивам
В моду вошли тонкие шарфы: их носят с кэжуал-луками, костюмами, платьями и блузами
ФБР и биологи: найденные доказательства снежного человека опровергнуты
МВД: водитель не обязан выходить из машины без установленной причины
Мобильное приложение ChatGPT принесло компании $2 млрд прибыли — Appfigures
Доктор Филлипс: японская интервальная ходьба помогает быстро похудеть
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.