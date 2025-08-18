Тормозные диски теряют надёжность: повседневные действия влияют сильнее, чем кажется

Агрессивная манера вождения названа главной причиной износа тормозных дисков

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Тормозные диски — один из ключевых элементов тормозной системы, от которых напрямую зависит безопасность автомобиля. Хотя их замена выполняется по регламенту, фактический срок службы сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Высокая стоимость деталей и работы по установке заставляет многих автомобилистов искать способы продлить ресурс этих компонентов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain тормоз

Основные причины ускоренного износа

Агрессивная манера вождения — главный враг тормозных дисков.

Резкие торможения и частые ускорения создают повышенную нагрузку на тормозную систему.

Износ ускоряется не только у дисков и колодок, но и у элементов подвески.

Своевременная замена колодок и ремонт суппортов

Не стоит дожидаться, пока колодки сотрутся до минимума — это может повредить поверхность дисков.

Заклинившие или заржавевшие суппорты способны быстро вывести из строя даже новые диски.

Регулярная проверка состояния суппортов помогает избежать дорогостоящего ремонта.

Избегайте неблагоприятных условий эксплуатации

Глубокие лужи и грязь ускоряют коррозию и износ тормозных дисков.

Резкое торможение перед попаданием в воду может вызвать деформацию металла.

После подобных ситуаций диски могут терять эффективность и создавать вибрацию при торможении.

Особенности зимней эксплуатации

Перед постановкой автомобиля на ручник зимой рекомендуется дать задним дискам остыть и высохнуть 2-3 минуты.

Несоблюдение этой рекомендации может привести к примерзанию колодок и повреждению системы.

Регламент и выбор деталей

После пробега 70-80 тыс. км диски желательно проточить.

При пробеге 120-150 тыс. км их лучше заменить на новые.

При выборе отдавайте предпочтение проверенным брендам и качественным материалам — это повысит ресурс и безопасность.

Уточнения

Тормозная колодка (иногда башмак) — часть тормозной системы и её основной рабочий компонент.

