Встреча с инспектором превращается в стресс: поведение за рулём решает многое

МВД: водитель не обязан выходить из машины без установленной причины

2:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Встреча с сотрудником ГАИ нередко становится стрессовым моментом, даже если водитель уверен, что не нарушал правила. Напряжение в таких ситуациях ощущается особенно остро. Однако многое зависит от поведения автомобилиста: оно может сделать проверку быстрой и формальной либо привести к затяжному и неприятному разбирательству.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник ГАИ

Не выходите из автомобиля без необходимости

ПДД обязывают покидать машину только в строго установленных случаях, например при досмотре или составлении протокола. Выход без причины может восприниматься как попытка оправдаться и стать поводом для дополнительных вопросов.

Можно отказаться идти в патрульный автомобиль

Приказ МВД № 664 позволяет водителю не соглашаться на предложение пройти в служебное авто. Но присутствие при составлении протокола помогает контролировать процесс и предотвращать возможные ошибки или манипуляции. Важно оставаться рядом и держать ситуацию под контролем.

Сохраняйте спокойствие

Вежливый и сдержанный тон общения снижает вероятность конфликта. Даже если инспектор провоцирует, нельзя отвечать оскорблениями — это может быть квалифицировано как хулиганство и повлечь штраф по статье 319 УК РФ.

Не выключайте видеорегистратор

Непрерывная запись разговора и происходящего может сыграть ключевую роль в случае споров.

Не поддавайтесь на коррупционные уловки

Попытки инспектора намекнуть на взятку или создать напряжённую атмосферу не должны приводить к нарушению закона. Любая подобная ситуация может обернуться серьёзными последствиями для водителя.

Фиксируйте проверку на смартфон

Водитель имеет законное право вести видеосъёмку процесса проверки документов. Отказываться от этого права не стоит — запись может стать весомым доказательством в суде.

Не отказывайтесь от проверки на алкоголь

Если есть сомнения в исправности переносного прибора или чистоте мундштика, можно потребовать освидетельствование в медицинском учреждении. Это поможет исключить ошибки и защитить свои права.

Уточнения

Води́тель также шофёр - человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

