Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Методы ускорения созревания тыквы: пасынкование, обрезка и правильный полив
Звездолёт Chrysalis рассчитан на перелёт в систему Альфы Центавра за 400 лет
Флористы назвали способы сохранить свежесть букета цветов в жару
Мода 2025 возвращает старые тренды: низкая талия, сапоги-казаки и юбка-карандаш
Психотерапевт назвал привычки, провоцирующие кошмары и тревожный сон
Онлайн-кинотеатры России: доходы взлетели на 45% — TelecomDaily
Алла Пугачёва дала Стасу Пьехе совет ни о чём не думать после травмы на концерте
Ройтте удивляет: в Тироле есть мост, соединяющий Альпы и Средневековье
Доктор Энаят: замедлить процессы старения можно с помощью физических упражнений

Китайские машины уверенно конкурируют с японскими и европейскими: причины в деталях

В 2025 году спрос на китайские автомобили с пробегом вырос на 20%
3:42
Авто

В 2025 году интерес к китайским автомобилям с пробегом заметно вырос. По сравнению с прошлым годом спрос увеличился на 20%, а по некоторым моделям цены на популярные трёхлетние кроссоверы снизились на 10%. Причины понятны: рост стоимости новых машин, а также сложности с приобретением и обслуживанием подержанных авто европейских, японских и корейских брендов сделали китайские модели более привлекательными.

Haval_H6
Фото: wikimedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval_H6

Haval Jolion

Haval Jolion, самый доступный в линейке марки, в 2024 году получил рестайлинг, затронувший главным образом дизайн. Кроссоверы оснащаются 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 или 150 л. с., доступны версии с передним или полным приводом, с механической коробкой или 7-ступенчатым роботом. С января по август 2024 года цены на трёхлетние машины снизились на 10% — с 2,1 млн до 1,9 млн рублей.

Chery Tiggo 7

Эта модель продаётся в России с весны 2019 года и до появления Tiggo 8 была флагманом бренда. Дизайн разработал Джеймс Хоуп, а платформа T1X создана в сотрудничестве с Jaguar Land Rover и Qoros. Для российского рынка доступны версии с 1,5-литровым турбомотором на 152 л. с. и механикой, а также с 2,0-литровым атмосферным двигателем на 122 л. с. и вариатором. В 2024 году трёхлетние Tiggo 7 подешевели на 3% — с 2,01 млн до 1,95 млн рублей.

Chery Tiggo 4

На рынок РФ этот кроссовер вышел в августе 2019 года и уже в сентябре занял 55% продаж марки. Он использует ту же платформу и моторы, что и Tiggo 7, но 1,5-литровый двигатель развивает 147 л. с. Цены на трёхлетние Tiggo 4 с января по август 2024 года снизились на 9% — с 1,78 млн до 1,62 млн рублей.

Changan CS35 Plus

Модель появилась в России летом 2019 года с 1,6-литровым мотором на 128 л. с., предлагается с механикой или автоматом. Обновлённая версия вышла на российский рынок в 2023 году. В 2024 году трёхлетние CS35 Plus подешевели на 8% — с 1,69 млн до 1,56 млн рублей.

Geely Monjaro

Семейный кроссовер Geely Monjaro, появившийся в 2022 году, быстро стал одним из лидеров продаж. На вторичном рынке встречаются версии 2021 года, и в отличие от других китайских моделей их стоимость растёт. С января по август 2024 года цены увеличились на 18% — с 2,17 млн до 2,56 млн рублей, при том что новый Monjaro у дилеров стоит от 3,8 млн рублей.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Методы ускорения созревания тыквы: пасынкование, обрезка и правильный полив
Звездолёт Chrysalis рассчитан на перелёт в систему Альфы Центавра за 400 лет
Флористы назвали способы сохранить свежесть букета цветов в жару
Мода 2025 возвращает старые тренды: низкая талия, сапоги-казаки и юбка-карандаш
Психотерапевт назвал привычки, провоцирующие кошмары и тревожный сон
Онлайн-кинотеатры России: доходы взлетели на 45% — TelecomDaily
Алла Пугачёва дала Стасу Пьехе совет ни о чём не думать после травмы на концерте
Ройтте удивляет: в Тироле есть мост, соединяющий Альпы и Средневековье
Доктор Энаят: замедлить процессы старения можно с помощью физических упражнений
Зоопсихологи: кошки боятся не огурцов, а внезапного появления предмета за спиной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.