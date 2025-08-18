Китайские машины уверенно конкурируют с японскими и европейскими: причины в деталях

В 2025 году спрос на китайские автомобили с пробегом вырос на 20%

В 2025 году интерес к китайским автомобилям с пробегом заметно вырос. По сравнению с прошлым годом спрос увеличился на 20%, а по некоторым моделям цены на популярные трёхлетние кроссоверы снизились на 10%. Причины понятны: рост стоимости новых машин, а также сложности с приобретением и обслуживанием подержанных авто европейских, японских и корейских брендов сделали китайские модели более привлекательными.

Haval Jolion

Haval Jolion, самый доступный в линейке марки, в 2024 году получил рестайлинг, затронувший главным образом дизайн. Кроссоверы оснащаются 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 или 150 л. с., доступны версии с передним или полным приводом, с механической коробкой или 7-ступенчатым роботом. С января по август 2024 года цены на трёхлетние машины снизились на 10% — с 2,1 млн до 1,9 млн рублей.

Chery Tiggo 7

Эта модель продаётся в России с весны 2019 года и до появления Tiggo 8 была флагманом бренда. Дизайн разработал Джеймс Хоуп, а платформа T1X создана в сотрудничестве с Jaguar Land Rover и Qoros. Для российского рынка доступны версии с 1,5-литровым турбомотором на 152 л. с. и механикой, а также с 2,0-литровым атмосферным двигателем на 122 л. с. и вариатором. В 2024 году трёхлетние Tiggo 7 подешевели на 3% — с 2,01 млн до 1,95 млн рублей.

Chery Tiggo 4

На рынок РФ этот кроссовер вышел в августе 2019 года и уже в сентябре занял 55% продаж марки. Он использует ту же платформу и моторы, что и Tiggo 7, но 1,5-литровый двигатель развивает 147 л. с. Цены на трёхлетние Tiggo 4 с января по август 2024 года снизились на 9% — с 1,78 млн до 1,62 млн рублей.

Changan CS35 Plus

Модель появилась в России летом 2019 года с 1,6-литровым мотором на 128 л. с., предлагается с механикой или автоматом. Обновлённая версия вышла на российский рынок в 2023 году. В 2024 году трёхлетние CS35 Plus подешевели на 8% — с 1,69 млн до 1,56 млн рублей.

Geely Monjaro

Семейный кроссовер Geely Monjaro, появившийся в 2022 году, быстро стал одним из лидеров продаж. На вторичном рынке встречаются версии 2021 года, и в отличие от других китайских моделей их стоимость растёт. С января по август 2024 года цены увеличились на 18% — с 2,17 млн до 2,56 млн рублей, при том что новый Monjaro у дилеров стоит от 3,8 млн рублей.

