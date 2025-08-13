Досмотр автомобиля: как остаться в безопасности и избежать нарушений

Автоэксперт рассказал, как защитить свои права при досмотре машины сотрудником ГИБДД

Нарушения при осмотре и досмотре автомобиля сотрудниками ГИБДД можно решить звонком в службу 112. Такой совет дал в беседе с Pravda. Ru автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Осмотр — это история добровольная, подчеркнул эксперт. Автовладелец даёт согласие на предложение инспектора визуально обследовать машину.

"Чтобы инспектор оценил состояние салона, то, что находится в автомобиле и так далее. Если вы уверены, что ничего лишнего в машине не окажется вдруг внезапно, если вы уверены в себе, то можно ограничиться осмотром, но при этом, конечно, желательно самому постоянно присутствовать рядом с инспектором и обязательно фиксировать все происходящее на камеру своего телефона", — посоветовал специалист.

Процедура досмотра юридически гораздо более серьёзная, говорит Васильев. Провести её можно только с соблюдением ряда условий, дополнил автоэксперт.

"Необходимо полностью соблюдать букву закона. Должен быть акт, свидетели, и все должно делаться в соответствии с определенной процедурой. При этом самому, конечно, тоже не будет лишним фиксировать все на видео для того, чтобы в каком-то смысле себя обезопасить. Если что-то из этого списка инспектор отказывается обеспечить, то, соответственно, сразу возникают вопросы или сомнения, насколько легитимно, насколько правильно все это делается", — говорит автожурналист.

Сейчас ситуация у нас в стране довольно непростая, считает Васильев, поэтому очень часто, когда инспектор останавливает автомобиль, он может выполнять какие-то строго определенные задачи, например, связанные с противодействием терроризму. Но, если у автовладельца возникли сомнения в законности проведения процедуры досмотра, собеседник Pravda.Ru советует позвонить по номеру 112 и рассказать о возникшей ситуации.