Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт назвал сложным контроль над исполнением водителями нового запрета
Учёные NOAA назвали айсберг вероятным источником звука Джулия 1999 года
World Travel Awards в 2023 году признали Перу лучшей кулинарной нацией мира в шестой раз
Велосипед снижает вес и укрепляет здоровье без нагрузки на суставы — данные тренеров
Своевременные обработки и полив защитят растения от паутинного клеща до конца сезона
Экспресс-макияж за 5 минут: пошаговая инструкция от визажиста Трониной
Прохор Шаляпин признался, что зрелые женщины привлекают его особым запахом
Налоговый закон Трампа увеличит разрыв между богатыми и бедными
Власти США удивлены согласием Путина провести встречу c Трампом — CNN

Досмотр автомобиля: как остаться в безопасности и избежать нарушений

Автоэксперт рассказал, как защитить свои права при досмотре машины сотрудником ГИБДД
2:14
Авто

Нарушения при осмотре и досмотре автомобиля сотрудниками ГИБДД можно решить звонком в службу 112. Такой совет дал в беседе с Pravda. Ru автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Осмотр — это история добровольная, подчеркнул эксперт. Автовладелец даёт согласие на предложение инспектора визуально обследовать машину.

"Чтобы инспектор оценил состояние салона, то, что находится в автомобиле и так далее. Если вы уверены, что ничего лишнего в машине не окажется вдруг внезапно, если вы уверены в себе, то можно ограничиться осмотром, но при этом, конечно, желательно самому постоянно присутствовать рядом с инспектором и обязательно фиксировать все происходящее на камеру своего телефона", — посоветовал специалист.

Процедура досмотра юридически гораздо более серьёзная, говорит Васильев. Провести её можно только с соблюдением ряда условий, дополнил автоэксперт.

"Необходимо полностью соблюдать букву закона. Должен быть акт, свидетели, и все должно делаться в соответствии с определенной процедурой. При этом самому, конечно, тоже не будет лишним фиксировать все на видео для того, чтобы в каком-то смысле себя обезопасить. Если что-то из этого списка инспектор отказывается обеспечить, то, соответственно, сразу возникают вопросы или сомнения, насколько легитимно, насколько правильно все это делается", — говорит автожурналист.

Сейчас ситуация у нас в стране довольно непростая, считает Васильев, поэтому очень часто, когда инспектор останавливает автомобиль, он может выполнять какие-то строго определенные задачи, например, связанные с противодействием терроризму. Но, если у автовладельца возникли сомнения в законности проведения процедуры досмотра, собеседник Pravda.Ru советует позвонить по номеру 112 и рассказать о возникшей ситуации.

"До того момента, пока ситуация не разрешится, человек имеет полное право не допускать никого к своему имуществу, если не соблюдаются определенные законом процедуры", — резюмировал эксперт.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
Велосипед снижает вес и укрепляет здоровье без нагрузки на суставы — данные тренеров
Автоэксперт рассказал, как защитить свои права при досмотре машины сотрудником ГИБДД
Своевременные обработки и полив защитят растения от паутинного клеща до конца сезона
Экспресс-макияж за 5 минут: пошаговая инструкция от визажиста Трониной
Прохор Шаляпин признался, что зрелые женщины привлекают его особым запахом
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ
Налоговый закон Трампа увеличит разрыв между богатыми и бедными
Власти США удивлены согласием Путина провести встречу c Трампом — CNN
Начинающим водителям советуют прогревать двигатель даже летом из-за риска поломок
Кипящая вода и тайминг обеспечивают стабильный результат при варке яйца всмятку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.