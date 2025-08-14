Китайский гибрид быстрее и мощнее суперкара? Технологии будущего собрали в одном внедорожнике

Продажи гибридного внедорожника Zeekr 9X стартуют в августе 2025 года

Китайская премиальная марка Zeekr представила свой первый подключаемый гибрид — флагманский внедорожник 9X, который сразу установил рекорд среди PHEV по размеру батареи. Оснащённая аккумулятором ёмкостью 70 кВт·ч и гибридной силовой установкой мощностью 1381 л. с. новинка демонстрирует впечатляющую динамику: разгон до 100 км/ч занимает всего 3,1 секунды, а максимальная скорость достигает 240 км/ч. При этом масса автомобиля превышает три тонны.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Zeekr 009

Конструкция и технические особенности

Zeekr 9X построен на модульной платформе Geely SEA-S с показателем жёсткости на кручение 41 600 Нм/градус, что обеспечивает высокую устойчивость кузова и комфорт при движении. Подвеска пневматическая, с изменяемым клиренсом до 28 сантиметров, а система активной защиты от опрокидывания повышает безопасность при резких манёврах. Силовая установка включает 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель и три электромотора на основе карбида кремния, что позволяет сочетать высокую мощность с энергоэффективностью.

Технологии и автопилот

Внутри 9X предлагает целый набор продвинутых технологий. Электронная архитектура ZEEA 3.0 и комплекс помощи водителю G-Pilot H9 обеспечивают функции автономного вождения третьего уровня. Автомобиль оборудован пятью лидарами, миллиметровым радаром, 13 камерами и двумя процессорами Nvidia Thor-U. Система способна автоматически менять полосу, выполнять сложные манёвры при парковке и адаптироваться к дорожной обстановке.

Позиционирование на рынке

Выход 9X происходит на фоне ожесточённой ценовой конкуренции в китайском сегменте PHEV. Однако Zeekr делает ставку на премиальное позиционирование, предлагая высокотехнологичный и роскошный продукт, что позволяет частично защититься от ценовой войны, хотя и с ограниченной маржой.

Международная стратегия

На мировом рынке у Zeekr амбициозные планы, но США в ближайшие годы не рассматриваются как целевой рынок из-за высоких тарифов и жёстких регуляторных требований. Вместо этого компания намерена сосредоточиться на внутреннем спросе и странах, где уже присутствует материнский концерн Geely.

Старт продаж и цена

Предварительные продажи Zeekr 9X стартуют в августе на автосалоне в Чэнду, а первые поставки запланированы на третий квартал 2025 года. Ориентировочная цена новинки составит около 600 000 юаней (примерно 83 500 долларов США).

Уточнения

Zeekr 9X — гибридный полноразмерный внедорожник, выпускаемый с 2025 года китайской компанией Zhejiang Geely Holding Group под брендом Zeekr.

