Заправка не тем бензином: когда экономия на топливе превращается в головную боль

2:44
Авто

Выбор топлива — это не просто вопрос привычки, а решение, которое влияет на ресурс двигателя, его работу и даже стоимость обслуживания. Среди автолюбителей до сих пор живёт мнение, что АИ-92 и АИ-95 — одно и то же топливо, якобы поступающее из одной трубы, и различие между ними только в цене. На самом деле всё чуть сложнее.

Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

Как изменилось топливо за последние десятилетия

Раньше на заправках можно было встретить бензин с присадками, содержащими свинец. Эти добавки повышали октановое число, но наносили серьёзный ущерб экологии. Постепенно свинец в топливе запретили во многих странах, а производителям пришлось искать новые, безопасные способы достижения нужных характеристик.

Сегодня технологии позволяют получать бензин с октановым числом до 100 без свинца. Однако его себестоимость высока, поэтому в массовом сегменте используют методы переработки нефти, такие как перегонка и крекинг. После них топливо имеет октановое число около 80-85, и для доведения его до нужного уровня применяют современные присадки, например, метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ).

Почему в России по-прежнему популярен АИ-92

Во многих странах АИ-92 уже исчез с заправок, но в России он востребован. Причина — парк автомобилей, для которых такое топливо подходит по характеристикам и цене.

С точки зрения производства, АИ-92 и АИ-95 действительно могут иметь общий базовый состав. Разница появляется на финальном этапе: в АИ-95 добавляют больше МТБЭ, что повышает октановое число и делает топливо более устойчивым к детонации.

Почему это важно для двигателя

Бензин АИ-95 отличается от АИ-92 только уровнем антидетонационных присадок, но для двигателей, которым производитель предписывает топливо с октановым числом не ниже 95, это принципиально. Если заправлять такой мотор АИ-92, со временем возрастает риск повреждения важных и дорогих узлов, включая элементы топливной системы и поршневую группу.

Существуют и специальные виды АИ-95, которые могут отличаться по чистоте компонентов и наличию дополнительных присадок, ориентированных на конкретные типы двигателей. Это объясняет разницу в цене между "обычным" и "премиальным" 95-м бензином.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
