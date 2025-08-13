Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Китайские кроссоверы в российских зимах: кто сдастся первым ржавчине и где она появится

Холодная оцинковка используется на Chery Tiggo 4 Pro и Geely Coolray
Для долговечности автомобиля крайне важно, насколько хорошо его кузов защищён от коррозии. В условиях российского климата, где на кузов ежедневно воздействуют влага, дорожные реагенты и перепады температур, это особенно актуально. Несмотря на серьёзный прогресс китайского автопрома, вопрос антикоррозийной защиты до сих пор вызывает у специалистов и автовладельцев повышенное внимание.

Chery Tiggo 4 Pro
Фото: Own work by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 4 Pro

Как было раньше

Ещё десять-пятнадцать лет назад большинство китайских автомобилей страдало от слабой защиты кузова. Даже при аккуратной эксплуатации первые очаги ржавчины могли появляться уже через два-три года. Это контрастировало с современными на тот момент технологиями, которые активно применялись в дизайне и оснащении машин, но не в антикоррозийной защите.

Сейчас ситуация изменилась — производители из КНР используют более качественные покрытия и технологии. Однако времени для окончательной оценки долговечности их кузовов в реальных российских условиях прошло ещё недостаточно.

Какие методы применяются

Chery Tiggo 4 Pro защищён холодной оцинковкой, которая характерна для бюджетного сегмента. Но капот, крыша и крышка багажника оцинковке не подвергаются — вместо неё наносится катафорезный грунт. Гарантия от коррозии: 3 года или 100 000 км.

Chery Tiggo 8 Pro получает более надёжную горячую оцинковку, способную сохранять защитные свойства до 10 лет при правильной эксплуатации. Однако и здесь крыша остаётся без оцинковки, её покрывают улучшенным катафорезным грунтом. Гарантия — 5 лет или 150 000 км.

Haval использует гальваническую оцинковку всех кузовных деталей, кроме крыши. Защита от сквозной коррозии действует 6 лет без ограничения пробега, но для сохранения гарантии владельцам необходимо ежегодно проходить кузовной осмотр у официального дилера.

Geely Coolray получает холодную оцинковку, аналогичную Tiggo 4 Pro. Крыша и капот защищены только катафорезным грунтом. Гарантия — 5 лет или 150 000 км.

Срок службы и дополнительные меры

В российских условиях даже качественная оцинковка на китайских авто служит без проблем около 7-8 лет, если автомобиль эксплуатируется бережно. На моделях с незащищёнными элементами (крыша, капот) каждый скол или царапина могут привести к коррозии, поэтому дополнительная защита — антикоррозийная обработка или установка защитных плёнок — становится разумным вложением.

Особенно важно уделять внимание скрытым полостям и швам, где ржавчина может развиваться незаметно, а выявить проблему удастся только на поздней стадии.

