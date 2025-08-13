Ловушка для водителей: как безалкогольное пиво подставляет даже опытных автолюбителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Безалкогольное пиво может дать положительный результат алкотестера
Авто

Многие российские водители уверены, что безалкогольное пиво можно пить без опасений перед поездкой. Кажется, что это идеальный вариант: выпил и сел за руль, не опасаясь штрафа. Но на практике всё не так однозначно.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Растущая популярность

Хотя распространено мнение, что "нулёвка" мало кому интересна, данные продаж в магазинах и ресторанах говорят об обратном — напитки с минимальным содержанием алкоголя стабильно пользуются спросом. Особенно часто их выбирают в ситуациях, когда отказаться от пива не хочется, но автомобиль оставить дома невозможно.

Минимальная, но реальная доля алкоголя

Даже в безалкогольном пиве содержится от 0,05% до 0,1% спирта — точная цифра зависит от производителя. Это связано с особенностями технологии: в процессе брожения пивные дрожжи вырабатывают этанол, и полностью удалить его невозможно, даже при применении специальных методов очистки.

Из-за этого "нулёвка" не является полностью безопасной в плане содержания алкоголя в организме. Пусть доза минимальна, но она всё же проникает в кровь. В России допустимый уровень алкоголя для водителей — не более 0,3 промилле (или 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе).

Сколько держится эффект

В отличие от обычного пива крепостью около 4-4,5%, которое полностью выводится из организма за 4-5 часов, следы "нулёвки" исчезают примерно через полчаса. Но это касается только одной бутылки.

Если выпить три банки подряд, есть риск, что алкотестер покажет наличие алкоголя. В таком случае водителю придётся пройти дополнительное медицинское освидетельствование для уточнения показателей.

Безалкогольное пиво действительно менее опасно, чем обычное, но при большом объёме или коротком промежутке между употреблением и поездкой риск попасть под проверку всё же существует.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

