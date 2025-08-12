Покупка авто с вариатором: где найти тонкую грань между экономией и ремонтом на сотни тысяч

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:56
Авто

Скептическое отношение к автомобилям с вариаторной коробкой передач (CVT) у многих российских автолюбителей появилось не случайно. Это не только личный опыт, но и рассказы знакомых, отзывы механиков и советы из автосообществ.

Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

Первые вариаторы: трудное начало

В 90-е годы, когда вариаторы начали массово ставить на серийные автомобили, они действительно часто подводили владельцев. Перегрев, поломки на малых пробегах и дорогой ремонт стали визитной карточкой первых CVT. Запчасти приходилось ждать неделями, а замена ключевых узлов выливалась в серьёзные расходы. Неудивительно, что с тех пор у многих осталось предубеждение.

Технологии изменились — недоверие осталось

За последние 20 лет инженеры существенно доработали конструкцию CVT. Новые поколения стали заметно надёжнее, тише и долговечнее, а по плавности хода и экономичности топлива нередко превосходят классические «автоматы». Тем не менее, у отдельных моделей срок службы всё ещё ограничен.

Например, на китайских авто нередко встречаются проблемы уже к 100 тыс. км. Сложности могут возникать и у престижных брендов — так, владельцы Audi A5 с S tronic и некоторых японских кроссоверов (Nissan Qashqai 1.6, Nissan Juke) нередко жалуются на ранние поломки. Более надёжными считаются вариаторы TR580 от Subaru, но и они требуют ремонта примерно после 150 тыс. км.

Лидеры по надёжности

Среди проверенных решений на рынке выделяются японские вариаторы Aisin, которые устанавливаются на большинство моделей Toyota. Их репутация стабильно высокая, а случаи серьёзных неисправностей встречаются редко. Хорошо зарекомендовали себя и отдельные модификации Jatco CVT, применяемые в автомобилях Mitsubishi и Nissan.

"Если владелец не забывает менять масло каждые 40–60 тысяч километров, такие вариаторы способны служить десятилетиями", — пояснил механик Алексей Кузнецов.

Почему боятся вторички с вариатором

Покупка подержанного авто с CVT для многих — лотерея. Часто неизвестно, как эксплуатировалась машина: перегревалась ли коробка, менялось ли масло вовремя, были ли ремонты. Особенно тревожно, если это китайский автомобиль с пробегом более 100 тыс. км. В таких случаях риск скрытых дефектов, способных привести к дорогому ремонту, значительно выше.

Именно поэтому большинство российских автолюбителей по-прежнему предпочитают проверенные классические АКПП, а от вариаторов нередко отказываются, даже если модель в целом надёжна.

Уточнения

Вариа́тор — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Последние материалы
