Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Книгу Симоньян одобрили в церкви, поскольку она может привести людей к вере
Врач-кардиолог Симонова: лицевая слепота или прозопагнозия может привести к социальной изоляции
Anex: спрос на Турцию из Казани и Екатеринбурга осенью вырос
Самые смертоносные животные Австралии: эти существа убивают австралийцев чаще, чем акулы и змеи
Более 300 тонн выловили в Южной Корее: миллионы на борьбу с нашествием медуз
Муж Анны Хилькевич признался, что в их браке именно актриса проявляет большую ревность
Сардины в масле: готовим вкусные блюда
Скошенные сорняки можно применять как компост или зелёное удобрение
Археологи нашли в Старой Ладоге каменную кладку эпохи князя Олега Вещего

Масло уходит уходит из двигателя быстрее, чем вы успеваете доехать до дома — виновата деталь, о которой редко вспоминают

Масло уходит после замены из-за уплотнителей и фильтра — автомеханики
1:44
Авто

Когда масло уходит почти сразу после замены, проблема не всегда очевидна — и далеко не всегда связана с серьёзной поломкой. Часто утечка или перерасход возникают из-за мелочей, на которые мало кто обращает внимание.

Проверка уровня масла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Проверка уровня масла

Мелкие уплотнения и крепёж

Часто виновата банальная недотяжка сливной пробки. При езде она может ещё сильнее ослабнуть, и масло начнёт уходить тонкой, но постоянной струйкой. Похожая история — со старым уплотнительным кольцом на пробке. Эта дешевая деталь критична для герметичности: оставите старое кольцо — получите утечку.

Фильтр и скрытые дефекты

Масляный фильтр тоже способен преподнести сюрприз. Слишком слабая или чрезмерная затяжка, а также заводской брак (микротрещины корпуса) приводят к подтёкам. Даже поддельный фильтр с виду может быть "как настоящий", но начнёт пропускать масло уже в первые сотни километров.

Ошибки после ремонта

После капитального ремонта двигателя уровень масла может резко падать, если прокладка ГБЦ установлена с перекосом или неплотно. В таком случае щели образуются не сразу, но быстро дают течь. Ещё один "масложор" — изношенные маслосъёмные колпачки. Когда они теряют эластичность, масло уходит в камеру сгорания и сгорает без заметного дыма.

Влияние топливной системы

Неочевидный, но важный момент — форсунки. Если они распыляют топливо неравномерно, в цилиндрах возникает детонация. Это повреждает поршни или кольца микротрещинами, через которые масло тоже попадает в камеру сгорания.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Домашние животные
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Последние материалы
Кондитер рекомендует: десерт Крем капучино лучше настаивать ночь в холодильнике
Мята помогает отпугивать мух и муравьев — безопасный способ для детей и животных
Лавровый лист помогает защитить дом от грызунов — зоологи
Анализ 10 тысяч отзывов показал предпочтения российских автолюбителей
Лень: друг или враг? Психолог объясняет, как отличить здоровую лень от опасной
6 масел, стимулирующих быстрый рост волос — научно доказано
Анна Заворотнюк впервые появилась на публике после рождения сына
Отсутствие активности у кошек приводит к ожирению, артриту и стрессу
Спрос на туры в Европу у россиян в 2025 году вырос на 30–50% — РСТ
Экспорт перца из Вьетнама вырос на 29% за 7 месяцев 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.