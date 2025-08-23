Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Немцы красивее, японцы живучее — вечная автомобильная дилемма: кто на самом деле лучше на российских дорогах

Анализ 10 тысяч отзывов показал предпочтения российских автолюбителей
Авто

Немецкий дизайн против японской надёжности — эта тема волнует российских автолюбителей уже много лет. Анализ более 10 000 отзывов владельцев, проведённый порталом njcar. ru, показал, что предпочтения зависят от возраста машины и того, какие качества ставят в приоритет.

Toyota RAV4, модель 2018
Фото: commons.wikimedia by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota RAV4, модель 2018

Молодые авто: лёгкий перевес немцев

Среди машин до 3 лет немецкие бренды вроде Audi, Mercedes и BMW немного обгоняют конкурентов по состоянию кузова и салона. Это заслуга качественных материалов и тщательной сборки. Однако по технической надёжности паритет — японские Lexus, Toyota и Honda демонстрируют ту же стабильность.

3-5 лет: надёжность против эстетики

С возрастом начинают появляться первые слабые места — очаги коррозии, неполадки электрики. Немецкие автомобили в этой категории сохраняют лучший внешний вид и интерьер, а японские, хоть и менее эффектные визуально, реже требуют ремонта. Лидеры — Volkswagen и Honda.

5-7 лет: разные сильные стороны

При схожей цене японские авто в этом возрасте почти всегда надёжнее, а "немцы" требуют больше внимания. Здесь выделяются BMW и Honda, каждая в своём сегменте.

10 лет и старше: проверка временем

К десятилетию различия во внешности стираются, и на первый план выходит "начинка". Японские машины всё так же лидируют по выносливости — металл лучше сопротивляется коррозии, агрегаты дольше служат. Среди немцев уверенно держится Volkswagen, а в японском лагере безоговорочный лидер — Toyota.

Немецкие авто выигрывают в дизайне и ощущении премиальности, японские — в надёжности и долговечности. По сумме характеристик выделяются Mercedes и Toyota как самые выносливые представители своих школ автопрома.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Анализ 10 тысяч отзывов показал предпочтения российских автолюбителей
