Немцы красивее, японцы живучее — вечная автомобильная дилемма: кто на самом деле лучше на российских дорогах

Немецкий дизайн против японской надёжности — эта тема волнует российских автолюбителей уже много лет. Анализ более 10 000 отзывов владельцев, проведённый порталом njcar. ru, показал, что предпочтения зависят от возраста машины и того, какие качества ставят в приоритет.
Среди машин до 3 лет немецкие бренды вроде Audi, Mercedes и BMW немного обгоняют конкурентов по состоянию кузова и салона. Это заслуга качественных материалов и тщательной сборки. Однако по технической надёжности паритет — японские Lexus, Toyota и Honda демонстрируют ту же стабильность.
С возрастом начинают появляться первые слабые места — очаги коррозии, неполадки электрики. Немецкие автомобили в этой категории сохраняют лучший внешний вид и интерьер, а японские, хоть и менее эффектные визуально, реже требуют ремонта. Лидеры — Volkswagen и Honda.
При схожей цене японские авто в этом возрасте почти всегда надёжнее, а "немцы" требуют больше внимания. Здесь выделяются BMW и Honda, каждая в своём сегменте.
К десятилетию различия во внешности стираются, и на первый план выходит "начинка". Японские машины всё так же лидируют по выносливости — металл лучше сопротивляется коррозии, агрегаты дольше служат. Среди немцев уверенно держится Volkswagen, а в японском лагере безоговорочный лидер — Toyota.
Немецкие авто выигрывают в дизайне и ощущении премиальности, японские — в надёжности и долговечности. По сумме характеристик выделяются Mercedes и Toyota как самые выносливые представители своих школ автопрома.
