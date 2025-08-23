Контрактный двигатель — лотерея: один нюанс, который сделает покупку подержанного мотора безопаснее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Риски и советы при покупке контрактного мотора
2:06
Авто

Даже самый привлекательный подержанный двигатель может оказаться дорогой ошибкой, если подойти к покупке без должной осторожности. Особенно сегодня, когда рынок новых авто переживает дефицит, а интерес к машинам с пробегом и бывшим в эксплуатации узлам растёт.

Двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Двигатель

Почему контрактный мотор — не всегда удачная идея

Многие считают, что проще купить снятый с другой машины агрегат, чем делать капитальный ремонт. Но на практике такие двигатели редко сопровождаются достоверной историей. Установить реальный пробег почти невозможно: документы могут быть на японском, арабском или другом языке, а слова продавца — лишь обещания. При этом в Европе и Азии машины часто эксплуатируются гораздо дольше, чем уверяют продавцы.

История обслуживания — важнее километража

Двигатель, прошедший регулярный сервис, даже при пробеге свыше 150 тыс. км, способен стабильно работать. А плохо обслуживаемый мотор с меньшим пробегом, но после агрессивной езды, может быть "убит". Проблема в том, что провести полноценную дефектовку перед покупкой почти всегда невозможно — агрегат нельзя разобрать, а прежнего владельца найти нереально.

Слишком дёшево — повод насторожиться

Если предлагают мотор "после капремонта" по подозрительно низкой цене, есть риск, что ремонт был сделан в спешке с экономией на деталях. Часто под видом переборки скрывают замену пары уплотнителей и обилие герметика.

Когда лучше ремонтировать свой двигатель

Если ваш мотор начал есть масло и дымить, разумнее вложиться в ремонт у проверенного мастера. Такой путь надёжнее и в итоге может обойтись дешевле, чем замена на сомнительный б/у вариант.

Как снизить риск при покупке

Если всё же решились на подержанный мотор, оговаривайте оплату только после установки и запуска на вашем авто. Так вы минимизируете шанс остаться с дорогостоящей "железякой", которая не поедет.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
