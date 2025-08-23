Как неправильная настройка зеркал лишает вас обзора: одна ошибка из-за которой вы рискуете на дороге

Эксперты назвали ошибки водителей при регулировке боковых и салонных зеркал

Чётко выставленные зеркала — это ваш главный помощник в предотвращении аварийных ситуаций. Но, как показывает практика, большинство водителей настраивают их наспех и допускают одни и те же ошибки, из-за которых обзор значительно ухудшается.

Начинаем с посадки

Главное правило — сначала удобно устроиться за рулём, а уже потом регулировать зеркала. Если сделать наоборот, придётся тянуться или наклоняться, чтобы увидеть нужный участок дороги.

Боковые зеркала

Распространённая ошибка — слишком широкое отображение кузова. Если вы видите в зеркале не только угол крыла, но и часть дверей, значит, вы уменьшили полезную зону обзора, а в "слепой зоне" может прятаться другой автомобиль. Оставьте в отражении лишь тонкую полоску крыла — этого достаточно, чтобы ориентироваться по габаритам. Полностью убирать кузов из вида тоже не стоит, иначе будет сложнее оценить ширину машины при манёврах.

Салонное зеркало

Оно должно показывать только дорогу за машиной. Постарайтесь исключить из отражения пассажиров, стойки кузова или элементы салона. Горизонт лучше располагать в центре или чуть выше — так вы получите максимально информативную картину.

Корректировка и временные настройки

Регулировать зеркала в движении — рискованно. Лучше сделать это заранее, пока автомобиль стоит. Для парковки можно временно наклонить боковые зеркала вниз, чтобы видеть задние колёса и бордюр. После манёвра верните их в обычное положение.

Уточнения

