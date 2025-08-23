Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кефирная маска увлажняет волосы и заменяет дорогие кондиционеры
Упражнение пожарный гидрант укрепляет ягодицы и пресс — совет фитнес-тренера
Обрезка инжира по сезонам: ошибка, которую допускают многие
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России
Пассажирка заставила EasyJet компенсировать плату за ручную кладь
Таблетка для посудомойки делает стиралку, духовку и ванну безупречными
Морковь сохраняет сладость и лежкость при срезке ботвы только в конце августа
Арбуз содержит ликопин и калий, поддерживающие здоровье сердца
Головная боль после тренировки связана с расширением сосудов — профессор Тейлор

Как неправильная настройка зеркал лишает вас обзора: одна ошибка из-за которой вы рискуете на дороге

Эксперты назвали ошибки водителей при регулировке боковых и салонных зеркал
1:39
Авто

Чётко выставленные зеркала — это ваш главный помощник в предотвращении аварийных ситуаций. Но, как показывает практика, большинство водителей настраивают их наспех и допускают одни и те же ошибки, из-за которых обзор значительно ухудшается.

Салон автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салон автомобиля

Начинаем с посадки

Главное правило — сначала удобно устроиться за рулём, а уже потом регулировать зеркала. Если сделать наоборот, придётся тянуться или наклоняться, чтобы увидеть нужный участок дороги.

Боковые зеркала

Распространённая ошибка — слишком широкое отображение кузова. Если вы видите в зеркале не только угол крыла, но и часть дверей, значит, вы уменьшили полезную зону обзора, а в "слепой зоне" может прятаться другой автомобиль. Оставьте в отражении лишь тонкую полоску крыла — этого достаточно, чтобы ориентироваться по габаритам. Полностью убирать кузов из вида тоже не стоит, иначе будет сложнее оценить ширину машины при манёврах.

Салонное зеркало

Оно должно показывать только дорогу за машиной. Постарайтесь исключить из отражения пассажиров, стойки кузова или элементы салона. Горизонт лучше располагать в центре или чуть выше — так вы получите максимально информативную картину.

Корректировка и временные настройки

Регулировать зеркала в движении — рискованно. Лучше сделать это заранее, пока автомобиль стоит. Для парковки можно временно наклонить боковые зеркала вниз, чтобы видеть задние колёса и бордюр. После манёвра верните их в обычное положение.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Домашние животные
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение Аудио 
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Домашние животные
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак Аудио 
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной
Наука и техника
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Последние материалы
Морковь сохраняет сладость и лежкость при срезке ботвы только в конце августа
Арбуз содержит ликопин и калий, поддерживающие здоровье сердца
Головная боль после тренировки связана с расширением сосудов — профессор Тейлор
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной
Ротвейлеры без воспитания и нагрузки становятся опасными для семьи
Диетологи выделили худший вариант завтрака для здоровья
Киркоров рассказал о 40-летней дружбе с Ларисой Долиной на Новой волне
Трихологи советуют применять питательные маски для защиты от ломкости волос
Helsinki Times: доходы 39% финских предпринимателей ниже 30 000 евро в год
Ксения Бородина косвенно подтвердила, что прибегала к пластике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.